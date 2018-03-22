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22 марта 2018 г.
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В Израиле

Газовые атаки с БПЛА против "марша миллионов" ХАМАСа

время публикации: 09:25 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
На границе Газы
На границе Газы
Газовые атаки с БПЛА против "марша миллионов" ХАМАСаГазовые атаки с БПЛА против "марша миллионов" ХАМАСа

Пограничная полиция Израиля планирует использовать новый метод разгона массовых акций в случае беспорядков на границе Газы 30 марта. Командующий пограничной полицией генерал-майор Яаков (Коби) Шабтай в интервью "Хадашот ТВ" сообщил, что для охраны границы могут быть применены беспилотные летательные аппараты, которые будут сбрасывать контейнеры со слезоточивым газом.

Применение такой техники позволит поражать газом более значительные территории, чем при обстрелах с земли, действовать более точно и контролировать ход событий в реальном времени. Кроме того, при воздушных газовых атаках снижается риск случайного поражения людей в результате прямого попадания боеприпасов со слезоточивым газом (подобные травмы могут быть очень тяжелыми).

Важно и то, что применение беспилотной авиации позволит военнослужащим не приближаться к пограничному забору во время акций протеста, что снизит риск нанесения ущерба в случае обстрелов со стороны сектора Газы.

БПЛА, предназначенный для такого рода действий, может поднимать до шести контейнеров с газом и сбрасывать их по одному в заданных точках или одновременно. Разработчики планируют увеличить полезную нагрузку вдвое и наладить серийный выпуск таких летательных систем для нужд полиции, погранслужбы и армии.

Впервые подобная газовая атака с воздуха для разгона толпы была применена на границе сектора Газы в пятницу, 9 марта. О чем сообщали арабские и израильские СМИ. Эксперимент признали успешным.

Израильские силовые структуры готовятся к беспрецедентным массовым акциям протеста на границе Газы, намеченным на пятницу, 30 марта. На проведение этих акций ХАМАС выделил 10 миллионов долларов. Руководство ХАМАСа называет предстоящие демонстрации "маршем миллионов". ХАМАС намерен проводить такие акции в течение ближайшего месяца, приурочив их ко "дню катастрофы" – празднованию 70-летия государства Израиля, которое будет отмечаться 19 апреля.

Вечером 21 марта военный корреспондент службы новостей "Хадашот 2" Нир Двори опубликовал в твиттере сообщение о том, что ЦАХАЛ устанавливает проволочные заграждения к западу от пограничного забора на границе Газы – то есть в приграничной зоне на территории сектора.

В четверг, 22 марта, в штабе региональной дивизии Газы проходит совещание командования ЦАХАЛа по поводу готовности армии к массовым беспорядкам на границе.

Ранее командование Армии обороны Израиля отменило пасхальные увольнительные в боевых частях, дислоцированных на границе с сектором Газы. В этих подразделениях были существенно увеличены запасы нелетального оружия для разгона демонстраций.

В самом секторе с воздуха разбрасываются листовки с призывом избегать приближения к границе с Израилем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2018 г.
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