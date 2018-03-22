Завершены совместные военные учения Израиля и США "Можжевеловая кобра 2018". ФОТО, ВИДЕО

Вечером 21 марта завершились совместные военные учения Армии обороны Израиля и американских вооруженных сил "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra 2018), сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Учения, длившиеся с 5 марта, проходили в несколько этапов. В них были задействованы сухопутные войска, военно-воздушные силы, системы противовоздушной и противоракетной обороны. Действия ПВО отрабатывались в рамках командных учений, компьютерного моделирования и реальных стрельб. Рассматривался сценарий массированных ракетных атак против Израиля с севера и с юга.

Бойцы израильских десантных подразделений действовали совместно с американскими морскими пехотинцами на морском побережье и на полигоне, представляющем собой макет ближневосточного города. При этом проверялись навыки работы со взрывными устройствами, использования бронетехники и эвакуации раненых под огнем противника, сообщает армейская пресс-служба.

Морские пехотинцы армии США вместе с бойцами подразделения "Эгоз" прошли специальную подготовку в Центре антитеррористической подготовки (ЛОТАР).

К учениям были привлечены военнослужащие транспортных войск, военные медики, отдел материально-технического обеспечения. В частности, моделировать ситуация, при которой требовалась массовая эвакуация пострадавших от ракетных обстрелов.

Учебные сценарии предусматривали возможность боевых действий с множеством погибших в Израиле. Моделировались действия военных в случаях проникновения террористов "Хизбаллы" в израильские города и масштабных кибератак.

Заявленная цель учений Juniper Cobra 2018 звучала так: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". В учениях принимали участие около 2500 военнослужащих США и около 2000 израильских военнослужащих. Кроме того, американские и израильские военные провели особые учения командного состава.

В рамках учений ЦАХАЛ впервые задействовал систему противоракетной обороны "Праща Давида" ("Кела Давид") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль".

В предыдущих учениях Juniper Cobra в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.

Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды – в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.