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В Израиле

Лидером партии МЕРЕЦ стала депутат Кнессета Тамар Зандберг

время публикации: 22 марта 2018 г., 22:42 | последнее обновление: 22 марта 2018 г., 22:42 блог версия для печати фото
Лидером партии МЕРЕЦ стала депутат Кнессета Тамар Зандберг
Лидером партии МЕРЕЦ стала депутат Кнессета Тамар Зандберг
Лидером партии МЕРЕЦ стала депутат Кнессета Тамар Зандберг

В 22:30 были объявлены результаты первых в истории партии МЕРЕЦ праймериз. С большим перевесом на них победила депутат Кнессета Тамар Зандберг. За нее был отдан 71% голосов. Ее главный соперник на этих выборах, бывший глава движения "Шалом Ахшав", получил 28% голосов.

В праймериз приняли участие 53,6% членов партии.

Выборы проходили на 130 избирательных участках по всей стране.

Ранее о выходе из предвыборной борьбы объявили действующая глава партии Заава Гальон, депутат Кнессета Илан Гилон и известный активист МЕРЕЦ Ави Дабуш. Гилон и Дабуш призвали своих сторонников отдать голоса Зандберг. Ее поддерживали также остальные депутаты фракции Моси Раз, Исауи Фрейдж и Михаль Розин. Заава Гальон воздержалась от публикации рекомендаций сторонникам, однако предполагалось, что она посоветует голосовать за Ави Бускилу.

Напомним, что праймериз были введены в МЕРЕЦ по настоянию Заавы Гальон. После того, как было объявлено об изменении системы выборов, в МЕРЕЦ вступили двенадцать тысяч человек.

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