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22 марта 2019 г.
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В Израиле

Признание США суверенитета Израиля над Голанами. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: 08:06 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Голанские высоты. Март 2019 года
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп
Владимир Путин и Башар Асад

На следующей неделе, в понедельник 25 марта, в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. За четыре дня до этой встречи Трамп объявил, что США признают израильский суверенитет над Голанскими высотами.

"Спустя 52 года США следует безоговорочно признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые жизненно важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности", – написал на своей странице в социальной сети Twitter президент США.

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Ранее госсекретарь Майк Помпео, находящийся в Израиле с рабочим визитом, отказался обсуждать тему Голан в интервью 13-му каналу ИТВ и в беседе с американскими журналистами. Глава Госдепа лишь сообщил, что от Нетаниягу поступила подобная просьба, однако окончательное решение остается за нынешним хозяином Белого дома.

Биньямин Нетаниягу в своем блоге на Facebook поблагодарил Дональда Трампа. "В то время, когда Иран пытается превратить Сирию в платформу для уничтожения Израиля, президент Трамп делает отважный шаг и признает израильский суверенитет на Голанских высотах. Спасибо тебе, президент Трамп!" – написал глава израильского правительства.

Генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат так прокомментировал заявление Трампа: "Вчера он признал Иерусалим столицей Израиля, сегодня он хочет, чтобы принадлежащие Сирии Голанские высоты оставались под суверенитетом Израиля. Что еще он придумает завтра? Нестабильность и кровопролитие в нашем регионе гарантированы".

Европейский союз выступил с напоминанием о том, что ЕС не признает израильский суверенитет над Голанскими высотами.

С официальным осуждением решения Трампа выступили Лига арабских государств и Турция. В российской Госдуме также прозвучали слова осуждения этого решения.

Утром в пятницу, 22 марта, сирийское государственное агентство SANA опубликовало первую реакцию Дамаска на заявление президента США Дональда Трампа о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами. "Официальный источник в министерстве иностранных дел и эмигрантов заявил: Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанах, которые подтверждают слепой уклон Соединенных Штатов в сторону сионистской оккупационной структуры и неограниченную поддержку агрессивной политики (Израиля)", – говорится в этой публикации.

На фоне этих заявлений редакция NEWSru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить отношение наших читателей к решению президента США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами и предложить им оценить возможные последствия этого шага.

Признание США израильского суверенитета над Голанскими высотами. Выскажите ваше мнение

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 марта 2019 г.
Дамаск осудил Трампа за "неограниченную поддержку" Израиля
// NEWSru.co.il // В мире // 21 марта 2019 г.
Член международного комитета Совфеда: Россия не признает Голаны частью Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 марта 2019 г.
Биньямин Нетаниягу позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за Голаны
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 марта 2019 г.
Саиб Арикат обвинил Трампа в нагнетании напряженности в регионе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 марта 2019 г.
Трамп: "Пришло время признать суверенитет Израиля над Голанами"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 марта 2019 г.
Майк Помпео: "США не намерены вмешиваться в парламентские выборы в Израиле"





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Пятница, 22 марта 2019 г.
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