Пятничные опросы: крупные партии теряют мандаты, правый блок лидирует

Опрос общественного мнения, проведенный компанией "Маагар Мохот" по заказу газеты "Исраэль а-Йом" и телеканала i24NEWS, свидетельствует о потере мандатов крупными партиями на фоне скандалов, связанных с их лидерами.

Блок "Кахоль Лаван" получает в пятничном опросе 30 мандатов, на 3 меньше чем неделю назад. "Ликуд" набирает 26 мандатов. "Авода" становится третьей партией Кнессета с 9 мандатами (на два больше, чем неделю назад).

Далее идут "Ихуд Мифлагот а-Ямин" (7 мандатов), "Яадут а-Тора", "Зеут" и МЕРЕЦ (по 6 мандатов), ТААЛ-ХАДАШ и "а-Ямин а-Хадаш" (по 5 мандатов), ШАС, НДИ, "Гешер", РААМ-БАЛАД и "Кулану" – по 4 мандата.

54% респондентов согласны с БАГАЦем по поводу запрета на баллотирование в Кнессет Михаэля Бен-Ари. 43% считают, что премьер-министром должен быть Биньямин Нетаниягу, 34% отдают предпочтение Бени Ганцу.

Опрос, проведенный институтом Рафи Смита по заказу газеты "Маарив", также показывает тенденцию оттока мандатов от крупных партий к мелким. Блок "Кахоль Лаван" набирает 30 мандатов вместо 31 неделю назад, а "Ликуд" – 27 мандатов вместо 29.

Партия "Авода" и блок ХАДАШ-ТААЛ получают по 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ШАС, "а-Ямин а-Хадаш" – по 6 мандатов, МЕРЕЦ и "Кулану" – по 5 мандатов, НДИ, "Зеут" и БАЛАД-РААМ – по 4 мандата. Партия "Гешер" Орли Леви не проходит электоральный барьер.

Оба опроса свидетельствуют, что право-религиозный блок лидирует на выборах с преимуществом 62-65 мандатов против 55-58 мандатов у лево-центристских и арабских партий.