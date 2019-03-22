18+
22 марта 2019 г.
последняя новость: 11:28
Малайзия: рай для ХАМАСа, Ирана и коррупции
Проект «Исламское государство» изжил себя
Счастье не за горами
OECD: израильтяне не верят в поддержку государства
Лолита прокомментировала слухи
Звезда "Игры престолов" оказалась при смерти
Cмертельная опасность горячего чая и кофе
Сын Успенского: "Простоквашино" придумал не отец
Саудовскую Аравию уличили в контактах с Ираном
Идиомы израильской пост-политики
Евреи из пробирки
Мир заговорил на языке новозеландского террориста
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:28 В Меа Шеарим вновь была "повешена" кукла, изображающая солдата ЦАХАЛа
11:16 Житель Умм эль-Фахма обвиняется в "психологической войне" на стороне "Хизбаллы"
10:32 Израиль окажет помощь Мозамбику, где сотни людей стали жертвами тропического шторма
10:16 Продолжается "огненный террор" на границе с Газой: взрыв в Эшколе
09:28 ДТП около Мертвого моря, не менее шести пострадавших
08:06 Признание США суверенитета Израиля над Голанами. Опрос NEWSru.co.il
07:35 На 4-й трассе насмерть сбит велосипедист
07:32 В результате аварии в Тель-Авиве тяжело травмирован мотоциклист
07:25 В ходе драки в Нацрат-Илите ножом тяжело ранен мужчина
07:17 Пятничные опросы: крупные партии теряют мандаты, правый блок лидирует
Загрузка...
В Израиле

Пятничные опросы: крупные партии теряют мандаты, правый блок лидирует

время публикации: 07:17 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
Опрос "Исраэль а-Йом": крупные партии теряют мандаты, Орли Леви проходит в Кнессет

Опрос общественного мнения, проведенный компанией "Маагар Мохот" по заказу газеты "Исраэль а-Йом" и телеканала i24NEWS, свидетельствует о потере мандатов крупными партиями на фоне скандалов, связанных с их лидерами.

Блок "Кахоль Лаван" получает в пятничном опросе 30 мандатов, на 3 меньше чем неделю назад. "Ликуд" набирает 26 мандатов. "Авода" становится третьей партией Кнессета с 9 мандатами (на два больше, чем неделю назад).

Далее идут "Ихуд Мифлагот а-Ямин" (7 мандатов), "Яадут а-Тора", "Зеут" и МЕРЕЦ (по 6 мандатов), ТААЛ-ХАДАШ и "а-Ямин а-Хадаш" (по 5 мандатов), ШАС, НДИ, "Гешер", РААМ-БАЛАД и "Кулану" – по 4 мандата.

54% респондентов согласны с БАГАЦем по поводу запрета на баллотирование в Кнессет Михаэля Бен-Ари. 43% считают, что премьер-министром должен быть Биньямин Нетаниягу, 34% отдают предпочтение Бени Ганцу.

Опрос, проведенный институтом Рафи Смита по заказу газеты "Маарив", также показывает тенденцию оттока мандатов от крупных партий к мелким. Блок "Кахоль Лаван" набирает 30 мандатов вместо 31 неделю назад, а "Ликуд" – 27 мандатов вместо 29.

Партия "Авода" и блок ХАДАШ-ТААЛ получают по 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ШАС, "а-Ямин а-Хадаш" – по 6 мандатов, МЕРЕЦ и "Кулану" – по 5 мандатов, НДИ, "Зеут" и БАЛАД-РААМ – по 4 мандата. Партия "Гешер" Орли Леви не проходит электоральный барьер.

Оба опроса свидетельствуют, что право-религиозный блок лидирует на выборах с преимуществом 62-65 мандатов против 55-58 мандатов у лево-центристских и арабских партий.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 марта 2019 г.
Опросы: "Кахоль Лаван" вновь опережает "Ликуд", популярность Ганца растет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2019 г.
Опрос Walla! News: "Кахоль Лаван" продолжает терять популярность
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 марта 2019 г.
Опрос: "Кахоль Лаван" теряет большинство, правые лидируют





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 22 марта 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019