Правый блок присягнул на верность Эдельштейну и угрожает выйти из переговоров с "Кахоль Лаван"

В воскресенье, 22 марта, депутаты от право-религиозного блока подписали декларацию, в соответствии с которой в случае смены спикера Кнессета переговоры о создании правительства национального единства будут немедленно прекращены.

Декларация была подписана на фоне намерения блока "Кахоль Лаван" уже завтра вынести на рассмотрение парламента предложение о смене спикера Юлия Эдельштейна на депутата от партии "Еш Атид" Меира Коэна.

Декларация, подписанная сторонниками Нетаниягу, содержит четыре пункта, в которых говорится о том, что партии правого лагеря прекратят переговоры о создании правительства национального единства в случае проведения законов, цель которых удалить Нетаниягу из политической системы, они не выдвинут другого кандидата на пост премьер-министра и сделают все для скорейшего падения правительства, которое сумеет сформировать Бени Ганц.

Ранее 22 марта "Ликуд" предъявил ультиматум блоку "Кахоль Лаван" и огласил свои предложения по созданию правительства национального единства. "Отставка председателя Кнессета с его поста уничтожит возможность создания правительства единства и приведет к четвертым выборам", - заявляют в "Ликуде".

"Предложение правительства единства с партией "Кахоль Лаван" говорит о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу останется на полтора года на своем посту, после чего Бени Ганц займет должность на такой же срок. Во время каденции главы правительства Нетаниягу должности председателя Кнессета и министра финансов, необходимые для проведения бюджета и решения кризиса коронавируса, останутся у "Ликуда". Должности министра обороны и министра иностранных дел перейдут "Кахоль Лаван". После чего, во время каденции Бени Ганца, будет ротация и в остальных должностях. Глава правительства не сможет принимать необходимые решения без поддержки в Кнессете. Яир Лапид знает это. Единственная причина, по которой он настаивает на отставке председателя Кнессета – желание торпедировать создание правительства единства и чтоб провести в Кнессете антидемократичные законы иранского толка. Если "Кахоль Лаван" проголосуют за отставку председателя Кнессета, контакты касательно единства незамедлительно будут прерваны. Ответственность за результаты ляжет на блок "Кахоль Лаван", - говорится в заявлении "Ликуда".

Ожидается, что в понедельник в любом случае в Кнессете состоится голосование по созданию организационной комиссии парламента. Как стало известно NEWSru.co.il, Юлий Эдельштейн согласился на создание комиссии, которая будет состоять из 17 человек, то есть он не стал прибегать к ограничениям, введенным минздравом, чтобы заблокировать работу Кнессета.

22 марта юридический советник правительства издал постановление, в котором говорилось о том, что ограничения минздрава не могут быть оправданием отсутствия парламентского контроля за деятельностью правительства. В то же время в заключении Авихая Мандельблита говорится, что спикер Кнессета имеет право определять дату голосования, но должен провести его в кратчайший срок.