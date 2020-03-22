Читатели NEWSru.co.il поддерживают "полный карантин", хотя считают меры недостаточно продуманными. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Жизнь в условиях полного карантина", начатый вскоре после того, как правительство Израиля утвердило ограничения на свободу перемещений граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Первый шаббат в условиях "полного" карантина в Израиле. Фоторепортаж

В опросе, который проводился 20-22 марта, приняли участие 3.648 респондентов (2.797 из них ответили на все 27 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Подавляющее большинство наших читателей (79%) в той или иной степени поддерживают введение полного карантина в Израиле в сложившейся ситуации. Причем 54% заявили, что поддерживают эту меру однозначно, без всяких оговорок. Менее 19% выступают против.

При этом 52% согласны с мнением, что, вводя полный карантин в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаниягу действует исключительно из соображений общественного блага. 30% считают иначе. Прочие затрудняются с ответом.

81% опрошенных считают полный карантин эффективной мерой по борьбе с распространением коронавируса. 16% придерживаются противоположного мнения.

76% называют полный карантин оправданной мерой, пропорциональной возникшей угрозе. 22% с этим не согласны.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением, что Нетаниягу фактически единолично принимает решения в сложившейся ситуации?" С этим согласны более 50% респондентов. 36% с этим мнением не согласны.

Мы попросили читателей выразить свое отношение к заявлению профессора Юваля Харари "Израиль – первая диктатура коронавируса"? (он подчеркивал, что Нетаниягу действует без "мандата народа" и без надзора Кнессета). 32% участников опроса согласны с Харари, 48% не согласны.

Только 9% опрошенных сказали, что собираются выходить на митинги протеста против действий властей, причем большинство из них говорят, что при этом намерены соблюдать требования, определенные властями. 85% однозначно заявили, что ни на какие митинги протеста выходить не собираются.

Несмотря на то, что подавляющее большинство наших читателей высказываются в поддержку полного карантина, 53% считают, что введенные меры продуманы недостаточно, и сомневаются в возможности их обеспечить. Менее 27% полагают, что эти меры хорошо продуманы и в полной мере осуществимы. 13% заявляют, что эти меры совершенно непродуманы и неосуществимы.

Читателям был задан вопрос: "Вы сами намерены "от А до Я" соблюдать все предписания, связанные с режимом полного карантина?" 48% ответили: "Да, и мне всё понятно". 35% выбрали ответ: "Да, но пока многое непонятно". 10%: "Нет, потому что иначе не выживу". Менее 5%: "Нет, потому что не считаю нужным".

Вопрос: "Должны ли подвергаться штрафным санкциям люди, нарушающие режим полного карантина?" Ответы распределились так: 1) 64% – да, так как они несут угрозу окружающим, 2) 35% – да, но полиция не в состоянии обеспечить выполнение карантина, 3) 31% – да, так как законы надо выполнять, 4) 10% – нет, хотя и осуждаю подобное поведение, 5) 8% – нет, это личное дело совести каждого, 6) 7% – нет, так как это решение незаконно.

35% говорят, что сообщат властям о расположенном в их доме бизнесе, продолжающем принимать клиентов в нарушение постановлений о карантине. 33% этого делать не станут. Прочие затруднились с ответом.

33% сообщат властям о соседе, нарушающем условия карантина. 36% так не поступят. Прочие сомневаются.

17% сказали, что сообщат властям и о родственнике, нарушающем условия карантина. 49% сказали, что не станут этого делать. Другие не определились с ответом.

Большинство, почти 65%, считают оправданным сокращение до минимума работы общественного транспорта. 22% с этой мерой не согласны.

Был задан вопрос: "Сохраняется ли в вашем случае свобода передвижений в условиях полного карантина?" Самый частый ответ, 37%: "Не знаю, пока сложно понять, что происходит". 25% заявили: "Нет, теперь у меня такой возможности нет". 17%: "Да, хотя я не работаю на "жизнеобеспечивающем предприятии"". 16%: "Да, так как я работаю на "жизнеобеспечивающем предприятии"".

У 46% опрошенных нет никаких проблем с осуществлением покупок онлайн. 23% ответили, что они знают, как это делается, но им иногда трудно с этим справиться. Почти 27% совсем не умеют этого делать.

50% сказали, что за последнюю неделю один-два раза были в магазине. 21% – два-три раза. 15% – больше трех раз. 13% – ни разу. При этом 47% говорят, что объемы их покупок в течение последней недели увеличились, 51% считают, что не увеличились, по сравнению с обычными.

Вопрос: "Вам хватает денег на выживание?" Только 26% оптимистично заявили: "Да, с этим проблем нет и не предвидится". 59% ответили: "Да, пока хватает, но будущее в этом плане тревожно". Почти 13% сказали: "Нет, не хватает".

Был задан вопрос: "Если вы в "группе риска" (старше 50 лет или имеете ослабленный иммунитет), есть ли у вас кто-то, кто сможет доставлять вам продукты и предметы первой необходимости?" Почти 46% выбрали ответ: "Я в "группе риска", справлюсь самостоятельно". 28% ответили: "Я не в "группе риска"". 17%: "Я в "группе риска", нуждаюсь в помощи, и она у меня будет". При этом почти 6% заявили: "Я в "группе риска", нуждаюсь в помощи, и мне некому помочь".

Вопрос: "Готовы ли вы лично оказывать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с введением полного карантина?" Самый частый ответ, 29%: "Да, но не знаю, как это делать". 20%: "Да, еще не помогаю, но знаю, как это делать". 19%: "Нет, мне самому тяжело". 13%: "Да, и уже оказываю". Менее 4%: "Нет, потому что не считаю нужным".

30% опрошенных продолжают работать на своем обычном рабочем месте. 25% не работают, так как являются пенсионерами. 16% выбрали ответ: "Я продолжаю работать, но теперь работаю из дома". 11% участников опроса отправили в неоплачиваемый отпуск. 4% еще до введения были безработными непенсионного возраста. 4% были отправлены в оплачиваемый отпуск. 2% за эти дни стали безработными.

Среди тех, у кого есть дети школьного/студенческого возраста, почти 61% ответили, что их дети продолжают учиться онлайн.

Был задан вопрос: "Из каких источников вы берете информацию о ситуации в сфере здравоохранения, политических решениях, вводимых ограничениях в сложившихся условиях?" 83% ответили: русскоязычные интернет-СМИ. Также к числу наиболее значимых источников информации можно отнести социальные сети (43%), ивритоязычное телевидение (34%), русскоязычное телевидение (34%), ивритоязычные интернет-СМИ (32%). Гораздо реже источником информации являются радио или печатные СМИ, независимо от языка.

Мы попросили читателей дать прогноз: как долго продлится режим "полного карантина" в Израиле. Самый частый прогноз, 27% – примерно один месяц. 25% – несколько месяцев, 19% – несколько недель, 6% – примерно полгода, менее 3% – не более недели, 2,5% – около года или больше года.

48% опрошенных считают, что экономика Израиля выдержит "полный карантин" в течение нескольких месяцев. 39% придерживаются противоположного мнения.

47% читателей уверенно заявили, что лично они выдержат "полный карантин" в течение нескольких месяцев. 28% затруднились с ответом. 25% сказали, что им этого не выдержать.





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