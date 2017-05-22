Попытка теракта на КПП в Абу-Дис: террорист нейтрализован

На КПП "А-Киоск" в Абу-Дис, к северо-востоку от Бейт-Лехема, вооруженный ножом террорист предпринял попытку нападения на военнослужащих пограничной полиции.

Пресс-служба МАГАВ сообщила, что пограничники открыли огонь в сторону террориста, нейтрализовав его.

По предварительной информации, никто из бойцов МАГАВ не пострадал.

Попытка теракта была предпринята несовершеннолетним жителем Бейт-Лехема.

По информации палестинского информационного агентства Maan, террорист скончался от полученных ран. Пресс-служба полиции эту информацию не подтверждает.

Представители "Красного полумесяца" сообщили агентству Maan, что сотрудники израильских служб безопасности не позволили прибывшим на место происшествия парамедикам осмотреть раненого юношу. По их словам, когда палестинский амбуланс приехал на КПП, парамедики увидели, что военные накрыли юношу с головой одеялом, как если бы он уже был мертв.

Информация уточняется.





