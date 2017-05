Депутат Орен Хазан нарушил протокол ради "селфи" с президентом США Дональдом Трампом

Депутат Кнессета Орен Хазан (последний номер списка "Ликуда") во время торжественной церемонии в честь прибытия президента США нарушил протокол: во время рукопожатия он притянул к себе Дональда Трампа, чтобы сделать с ним "селфи".

Позже он опубликовал снимок вместе с Трампом на своей странице в Instagram, сопроводив его подписью: "Thank you, Mr. President - it was my pleasure!"

На официальную церемонию в аэропорту были приглашены только члены правительства. Встреча Трампа с депутатами Кнессета предусмотрена не была. Таким образом, Орен Хазан, являющийся рядовым депутатом Кнессета, не должен был присутствовать в аэропорту.