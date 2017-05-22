В Тель-Авиве автомобиль сбил прохожих. Полиция: это не теракт

Автомобиль совершил наезд на пешеходов на перекрестке улиц Яффо и Нахалат Биньямин в Тель-Авиве. По данным службы скорой помощи МАДА, в результате аварии пострадали три человека.

26-летний мотоциклист был доставлен в состоянии средней степени тяжести в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, мужчина и женщина в возрасте около 50 лет были доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.

По неустановленной причине автомобиль сбил мотоциклиста, проехал еще около 50 метров и сбил пешеходов.

Водитель автомобиля задержан и передан правоохранительным органам. В полиции уже заявили, что речь идет об аварии, а не о теракте.

Первичное расследование показало, что водитель, 29-летний житель Яффо, не имел водительских прав.