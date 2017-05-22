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В Израиле

В Тель-Авиве автомобиль сбил прохожих. Полиция: это не теракт

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 13:30 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 22 мая 2017 года
На месте происшествия. 22 мая 2017 года
На месте происшествия. 22 мая 2017 года
ВСЕ ФОТО

Автомобиль совершил наезд на пешеходов на перекрестке улиц Яффо и Нахалат Биньямин в Тель-Авиве. По данным службы скорой помощи МАДА, в результате аварии пострадали три человека.

26-летний мотоциклист был доставлен в состоянии средней степени тяжести в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, мужчина и женщина в возрасте около 50 лет были доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.

По неустановленной причине автомобиль сбил мотоциклиста, проехал еще около 50 метров и сбил пешеходов.

Водитель автомобиля задержан и передан правоохранительным органам. В полиции уже заявили, что речь идет об аварии, а не о теракте.

Первичное расследование показало, что водитель, 29-летний житель Яффо, не имел водительских прав.

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Понедельник, 22 мая 2017 г.
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