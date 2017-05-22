В возрасте 100 лет скончалась легенда израильского шпионажа

В воскресенье, 21 мая, в возрасте 100 лет скончалась Шуламит (Шула) Кишик-Коэн, легенда израильского шпионажа, в течение 14 лет бывшая главным источником разведывательной информации из Ливана.

Шуламит Кишик родилась в 1917 году в Аргентине, но росла в Иерусалиме, куда перебралась ее семья. В 1931 году, в 16 лет, она была выдана замуж за ливанского еврея Жосефа Коэна, с которым переехала в еврейский квартал Бейрута.

За время жизни в Бейруте Кишик-Коэн занимает видное место в ливанской еврейской общине, а также налаживает хорошие связи с ливанскими властями.

В 1947 году Шуламит самостоятельно связывается с разведывательными структурами еврейского Ишува в подмандатной Палестине, и на протяжении 14 лет поставляет важную разведывательную информацию.

Помимо шпионажа Шуламит активно занималась оказанием помощи в переправке евреев из арабских стран в Израиль.

В 1961 году Шуламит Кишик-Коэн была арестована ливанскими спецслужбами, и после пыток приговорена к смертной казни. Позднее приговор был заменен на 7 лет тюрьмы. В 1967 году, после Шестидневной войны, она была включена в сделку по обмену военнопленными.