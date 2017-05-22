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В Израиле

Первый самолет делегации Трампа прибыл в Израиль

время публикации: 12:10 | последнее обновление: 12:19 блог версия для печати фото
Первый самолет делегации Трампа прибыл в Израиль

В понедельник, 22 мая, в 12:08 первый самолет делегации руководства США совершил посадку в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Вскоре ожидается прибытие "первого борта".

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