Первый самолет делегации Трампа прибыл в Израиль

В понедельник, 22 мая, в 12:08 первый самолет делегации руководства США совершил посадку в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Вскоре ожидается прибытие "первого борта".
22 мая 2017 г.
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Понедельник, 22 мая 2017 г.
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