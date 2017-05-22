Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль

В понедельник, 22 мая, в 12:20 самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом на борту совершил посадку в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. "Первый борт" приземлился с небольшим опозданием, что может отразиться на графике визита американского президента.

В аэропорту имени Бен-Гуриона президента Дональда Трампа встречают президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, посол США в Израиле Дэвид Фридман, члены кабинета министров и парламентарии, представители различных религиозных общин.

В 12:08 приземлился первый самолет американской делегации. В 12:35 из него вышли Джаред Кушнер и Иванка Трамп.

Дональд Трамп и его супруга Меланья спустились по трапу в 12:38. Американского президента и его жену приветствовали лидеры Израиля. Прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты США и Израиля прошли вдоль строя почетного караула.

Реувен Ривлин выступил с приветственной речью, подчеркнув дружественные отношения между двумя странами и выразил надежду на мир в ближневосточном регионе. Президент Израиля отметил, что Трамп прибыл в дни, когда отмечается 50-летие освобождения Иерусалима.

Затем выступил Биньямин Нетаниягу, он отметил, что никогда ранее президент США не включал Израиль в программу первого зарубежного турне.

Третьим произнес короткую речь Дональд Трамп. Он заявил о важности совместных действий цивилизованных стран, в том числе Израиля и США, в борьбе против терроризма. Трамп подчеркнул неизменность дружественных отношений Соединенных Штатов и Израиля.

После произнесения приветственных речей Трампу были представлены спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министры правительства Израиля, мэры Иерусалима и других городов, депутаты Кнессета.

Из "Бен-Гуриона" Трамп со свитой отправился на вертолетах в Иерусалим. В 13:38 первые вертолеты делегации приземлились в столице Израиля. В 13:50 в Иерусалим прибыл президент Трамп.

После 14:00 президент США прибыл в резиденцию президента Израиля Реувена Ривлина. Здесь в своем выступлении на пресс-конференции он говорил о необходимости достижения прочного мира в регионе. Он также заявил, что США не позволят, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Около 15:10 президент Дональд Трамп и Меланья Трамп покинули резиденцию президента Израиля. Они направились в Старый город, где посетят Храм Гроба Господня и Стену плача. Ранее организаторы визита Трампа предупредили, что визит в Старый город будет частным и попросили, чтобы израильские официальные лица не сопровождали гостей в этой поездке.

Программа визита

После этого Трамп совершит частные визиты в Храм гроба Господня и к Стене плача.

Супруга Трампа Меланья и дочь Иванка посетят женскую часть Стены плача.

До того Меланья Трамп и Сара Нетаниягу посетят больницу "Адаса Эйн-Карем", где встретятся с медперсоналом и детьми-пациентами.

В 18:00 в отеле "Царь Давид" в Иерусалиме должна состояться встреча Трампа и Нетаниягу. Главы государств побеседуют наедине, после чего к ним присоединятся их помощники.

В 19:15, после пресс-конференции, Трамп и Нетаниягу отправятся в резиденцию главы правительства, где их будет ждать торжественный ужин, на котором певица Шири Маймон исполнит две песни, одной из которых, по всей вероятности, будет "New York, New York".

Тем временем в отеле "Царь Давид" будет проходить торжественный ужин при участии 80 человек – американцев и израильтян. На ужине будут присутствовать госсекретарь США, министр обороны США, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также министр обороны Авигдор Либерман и другие израильские министры.

23 мая Трамп посетит Вифлеем, где встретится с председателем ПНА Махмудом Аббасом. После этого Трамп отправится в "Яд ва-Шем". Визит Трампа в мемориальный комплекс продлится от 15 до 30 минут.

В 14:00 Трамп выступит в Музее Израиля с речью, которая подведет итоги визита президента США на Ближний Восток.

Планируется, что в 15:40 23 мая делегация президента США Дональда Трампа покинет Израиль.

Меры безопасности

Силы безопасности Израиля дали операции по обеспечению безопасности визита в Израиль президента США кодовое название "Синий щит".

Безопасность Дональда Трампа и его свиты будет обеспечивать полиция Израиля совместно с Секретной службой президента США. В общей сложности, для обеспечения порядка в период визита Трампа будут задействованы более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Кортеж американской делегации, который возглавит заместитель начальника дорожной полиции Израиля, будет состоять из 60 автомобилей. Среди автомобилей будет несколько лимузинов, в одном из которых будет находиться американский президент.

В ходе визита будут перекрыты многие улицы в Иерусалиме. Движение по шоссе номер 1 будет прекращено во время продвижения президентского кортежа из аэропорта "Бен-Гурион" в Иерусалим. Полиция просит граждан воздержаться от визитов в столицу с утра 22 мая до вечера 23 мая. Общественный транспорт в Иерусалиме, в том числе трамвайное сообщение, также будет работать с перебоями. В городе будет усилено присутствие полиции, ЦАХАЛа и других служб безопасности.