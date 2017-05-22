Президент США Дональд Трамп прибывает в Израиль

Около полудня в понедельник, 22 мая, в Израиле ожидают прибытия президента США Дональда Трампа и сопровождающих его лиц. В международный аэропорт имени Бен-Гуриона самолет Air Force One прибудет из Эр-Рияда, с которого Трамп начал свое первое международное турне.

Визит американского президента является главной темой, обсуждаемой израильскими СМИ. Некоторые газеты поместили на первые полосы фотографии Трампа с надписью "Welcome Mr. President".

Встреча президента США

В аэропорту имени Бен-Гуриона президента Дональда Трампа будут встречать президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.

На месте встрече расстелена красная дорожка и установлены трибуны на 250 мест.

Трамп, Ривлин и Нетаниягу выступят с трехминутными приветственными речами, президент США совершит обход почетного караула ЦАХАЛа и прозвучат гимны обеих стран.

Программа визита

Из "Бен-Гуриона" Трамп со свитой отправятся на вертолете в Иерусалим, где президент США посетит резиденцию президента Израиля Реувена Ривлина.

После этого Трамп совершит частные визиты в Храм гроба Господня и к Стене плача.

Супруга Трампа Меланья и дочь Иванка посетят женскую часть Стены плача. До того Меланья Трамп и Сара Нетаниягу посетят больницу "Адаса Эйн-Карем", где встретятся с медперсоналом и детьми-пациентами.

В 18:00 в отеле "Царь Давид" в Иерусалиме должна состояться встреча Трампа и Нетаниягу. Главы государств побеседуют наедине, после чего к ним присоединятся их помощники.

В 19:15, после пресс-конференции, Трамп и Нетаниягу отправятся в резиденцию главы правительства, где их будет ждать торжественный ужин, на котором певица Шири Маймон исполнит две песни, одной из которых, по всей вероятности, будет "New York, New York".

Тем временем в отеле "Царь Давид" будет проходить торжественный ужин при участии 80 человек – американцев и израильтян. На ужине будут присутствовать госсекретарь США, министр обороны США, Иванка Трамп и Джаред Кушнер, а также министр обороны Авигдор Либерман и другие израильские министры.

23 мая Трамп посетит Вифлеем, где встретится с председателем ПНА Махмудом Аббасом. После этого Трамп отправится в "Яд ва-Шем". Визит Трампа в мемориальный комплекс продлится от 15 до 30 минут.

В 14:00 Трамп выступит в Музее Израиля с речью, которая подведет итоги визита президента США на Ближний Восток.

В 15:40 23 мая делегация президента США Дональда Трампа покинет Израиль.

Меры безопасности

Силы безопасности Израиля дали операции по обеспечению безопасности визита в Израиль президента США кодовое название "Синий щит".

Безопасность Дональда Трампа и его свиты будет обеспечивать полиция Израиля совместно с Секретной службой президента США. В общей сложности, для обеспечения порядка в период визита Трампа будут задействованы более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Кортеж американской делегации, который возглавит заместитель начальника дорожной полиции Израиля, будет состоять из 60 автомобилей. Среди автомобилей будет несколько лимузинов, в одном из которых будет находиться американский президент.

В ходе визита будут перекрыты многие улицы в Иерусалиме. Движение по шоссе номер 1 будет прекращено во время продвижения президентского кортежа из аэропорта "Бен-Гурион" в Иерусалим. Полиция просит граждан воздержаться от визитов в столицу с утра 22 мая до вечера 23 мая. Общественный транспорт в Иерусалиме, в том числе трамвайное сообщение, также будет работать с перебоями. В городе будет усилено присутствие полиции, ЦАХАЛа и других служб безопасности.