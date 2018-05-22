18+
22 мая 2018 г.
последняя новость: 11:52
До самой смерти
Ужас из монгольских степей
Coca-Cola: забытый бойкот
Апокалипсис в метафизических мозгах
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:52 На стенах йешивы в Тель-Авиве появились призывы к убийству Нетаниягу и Беннета
11:20 Из-за террора воздушных змеев фермерам предлагают начать раннюю жатву
10:51 В Иерусалиме автобус забросали камнями
10:36 Семья Рона Кукии требует смертной казни для террориста
10:02 Командующий ВВС ЦАХАЛа: "9 мая во время атаки на сирийские объекты по израильским самолетам были выпущены более ста ракет"
09:54 В Негеве обнаружена теплица с коноплей
09:38 Мультикоптер из Газы упал на израильской территории
09:04 Поджог около границы Газы, ЦАХАЛ нанес ответный удар
08:36 Попытка теракта в округе Биньямин, обстрелян автомобиль с израильтянами
08:24 Орен Хазан не сможет баллотироваться на пост мэра Тель-Авива
Загрузка...
В Израиле

Поджог около границы Газы, ЦАХАЛ нанес ответный удар

время публикации: 09:04 | последнее обновление: 09:58 блог версия для печати фото
Попытка прорыва границы Газы, ЦАХАЛ нанес ответный удар
Попытка прорыва границы Газы, ЦАХАЛ нанес ответный удар
Попытка прорыва границы Газы, ЦАХАЛ нанес ответный удар

Во вторник, 22 мая, группа жителей сектора Газы предприняла попытку проникновения на израильскую территорию. Военные открыли огонь по нарушителям границы. Тяжелое орудие обстреляло цель в Газе.

Попытка прорыва границы была предпринята к востоку от населенного пункта Эль-Бурейдж, в центральной части восточной границы сектора.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, группа диверсантов смогла преодолеть заградительные сооружения на границе и поджечь траву и кустарник неподалеку от армейских позиций. В ответ из тяжелого орудия был обстрелян наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа в Газе.

По сведениям агентства Safa, редакция которого находится в Газе, диверсия была осуществлена группой молодых мужчин в районе "Абу Катарун". Никто из диверсантов не пострадал, говорится в публикации. Вскоре после этого танк (или самоходная артиллерийская установка ЦАХАЛа) выпустил снаряд контрольно-пропускному пункту ХАМАСа, был причинен ущерб. Судя по этой публикации, целью диверсантов был поджог около позиций израильских снайперов.

Сведения об обстреле израильскими военными наблюдательного пункта "Бригад аль-Касама" подтверждает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Диверсия была осуществлена в рамках так называемого "марша возвращения", который был организован ХАМАСом и проводится с 30 марта. По сведениям минздрава Газы, жертвами противостояния в рамках этой акции стали более 100 жителей сектора, свыше 3000 были травмированы или ранены. ХАМАС признает, что большинство убитых были активистами этой организации.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 мая 2018 г.
Арабам из Газы, изготавливавшим горящих воздушных змеев, предъявлены обвинения
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 мая 2018 г.
Минздрав Газы: умерли еще двое участников "марша", получивших ранения 14 мая
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 мая 2018 г.
Евросоюз оплатит восстановление КПП "Керем Шалом", разрушенного жителями Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 мая 2018 г.
"Шахиды великого шествия" в Газе: данные о боевиках в гражданской одежде







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 22 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018