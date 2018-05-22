Поджог около границы Газы, ЦАХАЛ нанес ответный удар

Во вторник, 22 мая, группа жителей сектора Газы предприняла попытку проникновения на израильскую территорию. Военные открыли огонь по нарушителям границы. Тяжелое орудие обстреляло цель в Газе.

Попытка прорыва границы была предпринята к востоку от населенного пункта Эль-Бурейдж, в центральной части восточной границы сектора.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, группа диверсантов смогла преодолеть заградительные сооружения на границе и поджечь траву и кустарник неподалеку от армейских позиций. В ответ из тяжелого орудия был обстрелян наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа в Газе.

По сведениям агентства Safa, редакция которого находится в Газе, диверсия была осуществлена группой молодых мужчин в районе "Абу Катарун". Никто из диверсантов не пострадал, говорится в публикации. Вскоре после этого танк (или самоходная артиллерийская установка ЦАХАЛа) выпустил снаряд контрольно-пропускному пункту ХАМАСа, был причинен ущерб. Судя по этой публикации, целью диверсантов был поджог около позиций израильских снайперов.

Сведения об обстреле израильскими военными наблюдательного пункта "Бригад аль-Касама" подтверждает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Диверсия была осуществлена в рамках так называемого "марша возвращения", который был организован ХАМАСом и проводится с 30 марта. По сведениям минздрава Газы, жертвами противостояния в рамках этой акции стали более 100 жителей сектора, свыше 3000 были травмированы или ранены. ХАМАС признает, что большинство убитых были активистами этой организации.