Командующий ВВС: "ЦАХАЛ первым в мире применил F-35 для ударов по целям"

Во вторник, 22 мая, командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин сообщил подробности инцидента на северной границе Израиля, происшедшего вечером 9 мая.

Выступая на международной конференции командующих ВВС, проходящей в Герцлии, Норкин сообщил, что иранские силы выпустили в сторону Израиля 32 ракеты. Система "Железный купол" сбила четыре ракеты, а остальные упали за пределами территории Израиля.

Ранее сообщалось, что силы "Эль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" выпустили в сторону военных баз на Голанских высотах 20 ракет.

В ответ ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты на территории Сирии. По словам генерал-майора Норкина, атаке подверглись более 20 иранских объектов. В свою очередь, сирийские ПВО выпустили в сторону израильских самолетов более ста зенитных ракет.

"После этого мы уничтожили зенитную батарею, а вскоре (в Газе) атаковали туннель террора, проложенный ХАМАС на глубине 20 метров", – сообщил командующий ВВС.

В ходе выступления на конференции, в которой принимают участие высокопоставленные офицеры ВВС США, Италии, Австрии, Болгарии, Германии, Бельгии, Бразилии, Индии, Вьетнама, Канады Франции, Хорватии и Великобритании, генерал-майор Норкин рассказал о происходящем на северной границе Израиля. "Мы долго наблюдали за деятельностью Ирана в непосредственной близости от наших границ. Силы "Эль-Кудс" обосновались на базе T-4, находящейся на расстоянии 250 км от израильской границы. С этой базы они несколько месяцев назад пытались атаковать израильскую территорию при помощи беспилотника. После этого инцидента мы обнаружили, что они хранят на этой базе зенитные ракеты и иные боеприпасы, которые были атакованы нами в последний месяц", – заявил Норкин.

Командующий ВВС представил общие сведения об операции по уничтожению атомного реактора на территории Сирии в 2007 году.

Он также сообщил, что ЦАХАЛ является первой в мире армией, использовавшей для атаки самолеты F-35. По словам Норкина, эти самолеты уже дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке.

Напомним, что 15 марта израильский портал Walla со ссылкой на армейские источники сообщал, что новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции. Подробности этой операции не разглашались. При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивали, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают оперативные возможности израильской военной авиации.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль. На текущий момент в Израиль прибыли девять таких самолетов, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году. В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой. Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

Самолеты F-35 пятого поколения также называются Joint Strike Fighter и бывают трех модификаций: А – для стандартного взлета и посадки, B – для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C – для взлета с авианосца и посадки на палубу. Все 50 самолетов, закупленные министерством обороны для ВВС, являются модификацией A, однако они обладают уникальными возможностями и на них установлены современные израильские системы вооружения.





