18+
23 мая 2019 г.
последняя новость: 23:42
Израилю пора задуматься: на кого делать ставку
Медсестры угрожают бастовать против показухи
Война между США и Ираном уже началась, если вы не заметили
Рождение шестерняшек стало сюрпризом для родителей
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Откровения Алена Делона
Поднебесной вкус
Неправильное питание вреднее курения
Турция и Иран берут аравийские державы в кольцо
Тлетворный союз и необратимое разложение
Правые популисты рвутся в Европарламент
Бизнес-план Кушнера
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:22 Пожар произошел в многоэтажном доме в Бейт-Шемеше
22:41 В ответ на поджоги Израиль сократил зону рыбной ловли у берегов Газы
22:11 "Кан-11": на военной базе произошла массовая драка между бедуинами и евреями
21:41 Пожарная служба разрешила проведение Лаг ба-Омер на горе Мерон
21:14 В Эльаде костры, разведенные вопреки запрету, привели к пожару
20:20 Израиль лишился 12 баллов, полученных от Беларуси на "Евровидении"
20:01 На границе с Газой возникают новые пожары, вызванные "огненными шарами"
18:41 В Тель-Авиве автомобиль сбил 25-летнюю велосипедистку
18:01 В результате аварии на 38-й трассе пострадал мотоциклист
17:59 Серия арестов израильтян за границей. МИД предупреждает: кат запрещен во многих странах
Загрузка...
В Израиле

Израиль лишился 12 баллов, полученных от Беларуси на "Евровидении"

время публикации: 22 мая 2019 г., 20:20 | последнее обновление: 22 мая 2019 г., 20:33 блог версия для печати фото
Представитель Израиля на "Евровидении" Коби Марими

В среду, 22 мая, новостная корпорация "Кан", отвечавшая за проведение "Евровидения" в Тель-Авиве, сообщила, что Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отменить результаты голосования Беларуси.

Отметим, что накануне финала, состоявшегося 18 мая, Европейский вещательный союз дисквалифицировал членов профессионального жюри Беларуси за то, что в нарушении правил, судьи от этой страны рассказали о своих предпочтениях, а также о том, как они проголосовали в первом полуфинале.

Во время финала в прямом эфире все же появилась белорусская телеведущая, но назвала она оценки, которые ей были присланы EBU. Высшую оценку было решено отдать стране-организатору, то есть Израилю.

Корпорация "Кан" сообщает, что хотя Израиль лишился 12 баллов, но представитель Израиля на песенном конкурсе Коби Марими остается на 23-м месте.

В финале "Евровидения-2019" за победу боролись 26 стран, 20 из которых определились по результатам полуфиналов, прошедших 14 и 16 мая. Вместе с ними в финале участвовал Израиль, победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в Лиссабоне, и организатор нынешнего "Евровидения", а также страны "Большой пятерки": Германия, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

Финал конкурса проходил в комплексе EXPO в "Ганей Тааруха". Шоу открылось выступлениями нескольких израильских исполнителей, одерживавших в прошлом победы на конкурсах "Евровидения". Перед зрителями выступила также знаменитая американская певица Мадонна.

Победитель конкурса был определен по результатам смешанного голосования (профессиональное жюри и телезрители).

Победу на "Евровидении-2019" одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию под названием "Arcade" и набравший 492 балла.

Второе место досталось представителю Италии Махмуду с песней "Soldi" (465 баллов). Третье место занял россиянин Сергей Лазарев с композицией "Scream" (369 баллов). В первую пятерку вошли также Швейцария (360 баллов) и Норвегия (338 баллов).

Представитель Израиля Коби Марими, исполнивший песню "Home", набрал 47 баллов и занял 23-е место.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 мая 2019 г.
СМИ: "Эль-Аль" "наказал" музыкантов группы Hatari за палестинский флаг на "Евровидении"
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 мая 2019 г.
Музыканты раскритиковали выступление Мадонны на "Евровидении-2019"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 мая 2019 г.
Финал "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 мая 2019 г.
Взлом сайта и палестинские флаги во время финала "Евровидения" в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // Досуг // 18 мая 2019 г.
Жюри из Беларуси отстранили от голосования в финале "Евровидения"





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 23 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019