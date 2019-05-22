Самый жаркий шарав последних лет: уточненный прогноз

В четверг-пятницу, 23-24 мая, на всей территории Израиля будет очень жарко и сухо. На фоне шарава (пустынного ветра) температура будет превышать среднесезонную на 8-10 градусов, достигая 40-50 градусов.

Метеослужба Израиля публикует уточненный прогноз на эти дни, отмечая, что в пятницу в южных и центральных районах страны будет высокая запыленность воздуха. Во второй половине дня пятницы жара начнет спадать, а влажность повысится. К субботе температура понизится до среднесезонной.

Согласно уточненному прогнозу, 23-24 мая температура в Иерусалиме будет достигать 40 градусов в тени, в Тель-Авиве – до 40, в Хайфе – до 40, в Эйлате – до 45, в Беэр-Шеве – до 45, на побережье Мертвого моря – до 48, в Тверии и на побережье озера Кинерет – до 45, на Голанских высотах – до 40, в долине реки Иордан – до 50.

Жарче всего будет в Иорданской долине, в районе Мертвого моря, в пустыне Негев и в Эйлате – где днем температура может достигать 45-50 градусов.

Синоптики отмечают, что этот шарав будет "более жарким" (на 3-4 градуса), чем майский шарав 2016 года. Может быть побит температурный рекорд майского шарава 2015 года: четыре года назад 18 мая на северном побережье Мертвого моря столбик термометра поднялся до отметки 52 градуса по Цельсию, а 27 мая днем температура почти во всех регионах страны была выше 40 градусов. В 2018 году самая жаркая погода была 18-19 мая, когда в центре страны температура достигала 35-40 градусов, а на юге – 41-43 градусов. В мае 2017 года таких высоких температур не наблюдалось. Отметим, что в среднем в мае 2014-2018 годов было жарче, чем в мае 2009-2013 годов.

Предупреждения и рекомендации медиков

Медики рекомендуют на этой неделе воздерживаться от длительных прогулок. Особенно это касается пожилых людей, детей и граждан с проблемами со здоровьем. На пляжах следует избегать долгого пребывания под солнцем, необходимо использовать защитные кремы для кожи во время купания. В такую погоду также рекомендуется пить больше воды, чем обычно.

В состоянии повышенной готовности работает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).

20 мая МАДА распространила напоминание о правилах поведения в жару, и попросила израильтян ответственно отнестись к своему здоровью. Парамедики напоминают, что первым и самым главным правилом, является поддержание водного баланса организма. Рекомендуется выпивать от восьми до 10 стаканов жидкости, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не надо находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является утро.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить больше, чем обычно.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

Объявление Управления природы и парков

После получения уточненного прогноза погоды на ближайшие дни Управление природы и парков призвало израильтян отказаться от пеших походов до начала следующей недели.

В Управлении напоминают, что длительное пребывание на солнце во время экстремальной жары опасно для жизни.

Кроме того, специалисты этого ведомства напоминают, что в ближайшие дни будет действовать полный запрет на разведение огня в парках и заповедниках.

Даже во время коротких путешествий необходимо иметь с собой значительный запас воды (больше обычного).

Управление закрывает маршруты для путешествий в южных и восточных районах страны.

Предупреждения противопожарной службы

Начальник пожарной службы Израиля генерал-лейтенант Давид Симхи выпустил указ о запрете на разведение костров, который будет действовать во время праздника Лаг ба-Омер.

Запрет вступил в силу утром 22 мая и будет действовать до вечера 24 мая. В этот период запрещено разжигать костры по всему Израилю за исключением района, находящегося к югу от 25-го шоссе, между кибуцем Нахаль-Оз перекрестком Арава. Кроме того, костры разрешены в местах, выделенных для этого местными и региональными советами.

Запрет связан с чрезвычайно жаркой и сухой погодой, так как многократно возрастает угроза возникновения пожаров.

За нарушение запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф в размере 70 тысяч шекелей.

Многие муниципалитеты и образовательные учреждения приняли решение о полном или частичном отказе от разжигания костров в период празднования Лаг ба-Омер.