Первая неделя коалиции, первые трения. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

17 мая давно стало знаковой датой в израильской политической истории. 17 мая 1977 года "Ликуд" во главе с Менахемом Бегиным впервые победил на выборах партию "Авода". После 29 лет гегемонии социалистов в Израиле впервые произошла смена власти. 17 мая 1999 года Эхуд Барак победил Биньямина Нетаниягу и вернул левый лагерь к власти после травмирующего поражения за три года до того.

17 мая 2020 года завершился полуторалетний политический кризис, равного которому по протяженности, напряжению и тупиковости страна не знала. Но еще за несколько часов до приведения правительства к присяге было неясно, как будет выглядеть правый фланг правительства, в первую очередь – "Ликуд". Перед Нетаниягу стояла непростая задача. В распоряжении премьер-министра оставалось не так много портфелей. Основные должности он раздал блоку Бени Ганца, а претендентов в "Ликуде" хватало с избытком.

Распределение портфелей в новом правительстве среди депутатов от "Ликуда" не дало ответа о принципах, которыми руководствовался Нетаниягу. Некоторые влиятельные фигуры в "Ликуде" остались за бортом правительства. Гидеону Саару был предложен пост посла в ООН, совмещенный с постом посла в США. После того, как Саар отказался, на эту дипломатическую должность согласился Гилад Эрдан, а Саар, по его собственному выражению, будет работать на благо государства в качестве депутата Кнессета. Нетаниягу "избавился" от весьма популярного в "Ликуде" Эрдана и ожидаемо не назначил на министерский пост Саара. Нир Баркат, который уже был объявлен "будущим министром финансов", также остался без министерского портфеля. В "Ликуде" полагают, что Баркат слишком часто повторял, что готовится стать преемником премьер-министра. Ави Дихтер также остался за бортом правительства.

Пост министра финансов получил Исраэль Кац. Ни один политик в последние годы не заработал на этой должности политический капитал. Учитывая, что одна из основных задач нынешнего правительства – это утверждение госбюджета, который будет содержать немало болезненных шагов, то неясно, идет ли речь о "премии" или о "наказании". Юлий Эдельштейн, который до последнего момента надеялся на возвращение в кресло спикера Кнессета, получил должность министра здравоохранения. Это назначение также можно рассматривать двояко: c одной стороны речь идет должности, находящейся сейчас в центре общественного внимания, а с другой – на ней крайне сложно преуспеть в нынешней ситуации. Все те, кого на улице Бальфур считают реальными или потенциальными кандидатами на трон в "Ликуде", либо остались без министерских портфелей, либо получили должности, которые вряд ли принесут дивиденды.

В "Кахоль Лаван" все прошло более мирно по причине того, что спрос не превышал предложения. 12 из 15 депутатов получили министерские посты. Однако это создало проблему, которая привела к первым, но не единственным трениям в едва созданной коалиции. После приведения к присяге правительства выяснилось, что "Кахоль Лаван" не имеет достаточно депутатов для работы в парламентских комиссиях. Именно поэтому первым законопроектом, который правительство инициировало, был "норвежский закон". В соответствии с законопроектом, который должен был быть вынесен на рассмотрение Кнессета, пять министров и их заместителей подадут в отставку с поста депутатов Кнессета, и их заменят новые депутаты. Однако меньше чем за час до начала пленарного заседания, законопроект был снят с повестки дня. Почему? Мнения по этому поводу разнятся. В окружении премьер-министра заявляют, что это связано с тем, что утверждение "норвежского закона" давало возможность войти в Кнессет депутатам от "Еш Атид". Напомним, что закон касается предвыборных списков, а не партий, входящих в блоки. Таким образом, замены в "Кахоль Лаван" привели бы к увеличению числа депутатов оппозиции. В то же время, в Кнессете не скрывают, что Нетаниягу был крайне раздражен тем интервью, которое дал Бени Ганц программе "Факт", в ходе которого подверг Нетаниягу почти неприкрытой критике. Как бы то ни было, на данном этапе законопроект снят с повестки дня. Однако в Кнессете полагают, что рано или поздно, скорее рано, обсуждение законопроекта возобновится.

Серьезное недовольство в "Ликуде" вызвало и решение нового министра юстиции Ави Нисанкорена не назначать нового государственного прокурора, а оставить на этом посту юридического советника правительства. Министр Давид Амсалем заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что записи разговоров Мандельблита в его бытность главным военным прокурором с тогдашним начальником генштаба Габи Ашкенази дают основания утверждать, что Мандельблит является "преступником". В ответ новый министр юстиции заявил, что полностью доверяет Мандельблиту и оказывают ему всяческую поддержку. Юридический советник правительства, назначения которого на эту должность добивался Биньямин Нетаниягу, стал объектом критики со стороны окружения лидера "Ликуда" после того, как принял решение предъявить обвинения премьер-министру.

21 мая состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Встреча определена как попытка урегулировать разногласия между партиями. "Беседа прошла в хорошей атмосфере", – сообщили обе партии после встречи. В переводе на простой язык: "Лидеры напомнили друг другу, что деваться им друг от друга некуда". Меньше, чем через неделю после начала работы коалиции, ей уже понадобился специалист по семейной терапии.

Оппозиция тем временем формируется и делает это весьма неожиданно. 21 мая стало известно, что блок "Ямина" и партия "Наш дом Израиль" намерены создать своего рода функциональный блок. У этого шага есть две озвученные цели и одна главная. Озвученные – обеспечить депутатам от этих партий преимущество при распределений мест глав парламентских комиссий за счет Объединенного арабского списка и "Еш Атид", а также совместно действовать при подаче тех или иных законопроектов. А главная – обеспечивать неприятные минуты "Ликуду", вынося на рассмотрение законопроекты по вопросам, верность которым правящая партия декларирует, но по различным причинам вынуждена голосовать против. Мало что доставит Авигдору Либерману и Нафтали Беннету большее удовольствие, чем наблюдение за тем, как "Ликуд" голосует против законопроекта о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину. Ради такой радости Либерман и Беннет готовы забыть даже о взаимной неприязни. "Либерман не воспринимает Беннета как человека", – сказали мне в Кнессете. Однако Либерман и Беннет схожи в одном – в отношении к премьер-министру, особенно после последних предвыборных кампаний.





