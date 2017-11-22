Бени Бегин отстранен от работы в комиссии по внутренним делам

Радиостанция "Кан Бет" передала, что депутат от "Ликуда" Бени Бегин отстранен от работы в парламентской комиссии по внутренним делам из-за его позиции по "законопроекту о рекомендациях". Его место в комиссии займет глава парламентской коалиции Давид Битан.

О том, что "Ликуд" выводит Бегина из состава комиссии по внутренним делам Давид Битан объявил на пленарном заседании Кнессета. Добавив, что он сам займет место "взбунтовавшегося" депутата.

Бени Бегин, в свою очередь, заявил, что его не поставили в известность о решении фракции.

Отметим, что в среду, 22 ноября, комиссия по внутренним делам продолжила обсуждение законопроекта о запрете на публикацию рекомендаций полиции после завершения расследования.

Ожидалось, что на сегодняшнем заседании комиссия проголосует за законопроект, и он будет утвержден в первом чтении. Однако в ходе заседания депутаты Бени Бегин ("Ликуд") и Рои Фолькман ("Кулану") потребоали, чтобы этот законопроект распространялся лишь на расследования, которые начнутся после его окончательного утверждения. Это означало бы, что закон не повлиял бы на расследования, которые ведутся в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Глава комиссии, являющийся также автором законопроекта, Давид Амсалем прервал заседание и объявил, что обсуждение законопроекта возобновится 23 ноября.

Позднее в зале пленарных заседаний Кнессета разгорелась жаркая дискуссия между депутатами Амсалемом, Битаном и Бегиным. Главы коалиции пытались убедить его изменить свое мнение. Журналисты, присутствовавшие в зале заседаний, сообщили, что дискуссия шла на повышенных тонах, и несколько раз ее прерывали охранники Кнессета.





