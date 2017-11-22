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В Израиле

Предотвращено проникновение вооруженных арабов с территории сектора Газы

время публикации: 08:21 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Предотвращено проникновение вооруженных арабов с территории сектора Газы
Предотвращено проникновение вооруженных арабов с территории сектора Газы
Предотвращено проникновение вооруженных арабов с территории сектора Газы

Утром в среду, 22 ноября, военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили проникновение вооруженных палестинских арабов с территории сектора Газы, сообщила пресс-служба армии.

Согласно опубликованной информации, попытка проникновения была предпринята в северной части сектора. Военнослужащие, заметившие арабов, преодолевших разделительный забор, открыли огонь. Один из нарушителей получил ранения. Ему была оказана помощь на месте происшествия, а затем его доставили в больницу.

Второй подозреваемый не пострадал и был задержан солдатами. В вещах задержанных был обнаружен нож.

В настоящий момент неизвестно, с какими целями арабы пытались проникнуть на территорию Израиля. Службы безопасности расследуют обстоятельства этого инцидента.

Аналогичный инцидент произошел в том же районе 17 октября. Араб, преодолевший разделительный забор, был задержан силами безопасности. При нем не было обнаружено оружия.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2017 г.
На границе с Газой задержан араб, проникший из сектора







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