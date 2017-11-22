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22 ноября 2017 г.
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В Израиле

На границе с Газой изъяты компоненты взрывчатых смесей

время публикации: 11:04 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
На границе с Газой изъяты компоненты взрывчатой смеси
На границе с Газой изъяты компоненты взрывчатой смеси
На границе с Газой изъяты компоненты взрывчатой смеси
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В среду, 22 ноября, была разрешена к публикации информация о том, что охранники министерства обороны, находившиеся на КПП "Керем Шалом", конфисковали тонны компонентов взрывчатой смеси, предназначенных для террористических организаций в секторе Газы.

Согласно опубликованной информации, опасные жидкости были обнаружены при помощи недавно начавшей действовать на КПП лаборатории. Она задействована для идентификации химических материалов, поступающих в сектор, и сравнения их с теми, что зафиксированы в декларации.

Из минобороны передали, что компоненты пытались доставить в сектор Газы под видом автомобильного масла. Вещества вызвали подозрение охранников, которые при помощи специальной технологии установили, что речь идет не о тех материалах, что заявлены в декларации.

Кто именно должен был стать получателем этого груза и кем он был отправлен, минобороны не сообщает.

Напомним, что сектор Газы контролируется террористической организацией ХАМАС. И, хотя недавно было достигнуто соглашение о передаче контроля над пограничными переходами сотрудникам правоохранительных органов палестинской администрации, фактически КПП "Керем Шалом" со стороны по-прежнему контролируется хамасовцами.

Ранее 22 ноября военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили проникновение вооруженных палестинских арабов с территории сектора Газы, сообщила пресс-служба армии.

Согласно опубликованной информации, попытка проникновения была предпринята в северной части сектора. Военнослужащие, заметившие арабов, преодолевших разделительный забор, открыли огонь. Один из нарушителей получил ранения. Ему была оказана помощь на месте происшествия, а затем его доставили в больницу.

Второй подозреваемый не пострадал и был задержан солдатами. В вещах задержанных был обнаружен нож.

В настоящий момент неизвестно, с какими целями арабы пытались проникнуть на территорию Израиля. Службы безопасности расследуют обстоятельства этого инцидента.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2017 г.
Предотвращено проникновение вооруженных арабов с территории сектора Газы







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Среда, 22 ноября 2017 г.
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