"Едиот Ахронот": Дери подозревают в "экономии" двух миллионов шекелей на налогах

Как сообщает Гад Лиор в газете "Едиот Ахронот", предположительный объем выгоды, полученной министром внутренних дел и лидером партии ШАС Арье Дери от сокрытия налогов, в котором он подозревается, оценивается в 2 миллиона шекелей.

Общий объем сделок, фигурирующих в проводимом полицией и налоговым управлением расследовании, составляет 8 миллионов шекелей.

Расследование против Арье Дери вело управление полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) совместно с Налоговым управлением при сопровождении экономическим отделом госпрокуратуры.

Напомним, что 20 ноября полиция сообщила о завершении расследования в отношении министра внутренних дел Арье Дери. По сообщению пресс-службы полиции, собрана доказательная база, позволяющая предъявить главе ШАС обвинения в мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, налоговых правонарушениях и создании помех ходу следствия.

Арье Дери подозревался также в получении взяток, однако следственные органы не обнаружили улик, обосновывающих эти подозрения.

В сообщении полиции отмечалось, что часть инкриминируемых Дери правонарушений совершались после его возвращения в Кнессет в 2013 году.

Как сообщает полиция, предметом расследования стали переводы различными бизнесменами сотен тысяч шекелей на счета Арье Дери и членов его семьи. Полиция изучала форму переводов, суть отношений Дери с бизнесменами, поступление информации Налоговому управлению. Также предметом расследования являлась продажа земельных участков в иерусалимских кварталах Ар Шмуэль и Гиват Шауль и приобретение участка в Сафсуфе на севере Израиля. Проверялось содержание деклараций, представленных спикеру Кнессета и государственному контролеру, а также имущественных деклараций.

Полиция рекомендует предъявить обвинения также Шломо Дери, брату министра внутренних дел. Шломо Дери занимает сегодня пост заместителя главы Национального фонда Израиля, и полиция сообщила, что располагает уликами, позволяющими предъявить Шломо Дери обвинения в налоговых правонарушениях, а также в отмывании денег.

В декабре 2017 года газета "Гаарец" писала о том, что согласно данным следствия, в 2012 году Арье Дери, объявивший о своем возвращении в политику, получил от бизнесмена Илана Шараби 200.000 шекелей.

В 2016 году, уже будучи снова председателем партии ШАС и министром внутренних дел, Дери занимался делом Шараби, не уведомив о полученных от него деньгах и о конфликте интересов.

По словам Дери, он забыл о полученных деньгах. В 2017 году он вернул их Шараби, несмотря на рекомендацию полиции воздержаться от данного шага как создающего помехи следствию.

Сам Шараби также утверждает, что речь шла о дружеской ссуде. Согласно изданию, эта ссуда была не единственной, полученной Дери от Шараби, однако остальные ссуды были погашены.

Расследовалась также деятельность организации "Мифалот симха", возглавляемой Яффой Дери, женой министра внутренних дел. По сообщению полиции, это расследование еще не завершено: не собрана доказательная база, свидетельствующая о правонарушениях, совершенных Дери. В связи с этим было принято решение не задерживать публикацию выводов полиции по основному делу.

59-летний Арье Дери, уроженец Марокко и председатель ультрарелигиозной сефардской партии ШАС, занимает пост главы МВД с 11 января 2016 года, в октябре прошлого года он вышел из Кнессета, уступив свой мандат другому коллеге по партии.

Дери был министром внутренних дел в 1988-1993 годах (с небольшим перерывом). В 2000-м он был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве, вышел на свободу в 2002-м, отбыв в тюрьме 22 месяца.

В 2011-м Дери вернулся в большую политику, что привело к расколу в партии ШАС. Тем не менее, в 2013 году Арье Дери возглавил фракцию ШАС в Кнессете, в 2015-м получил должность министра экономики, а на следующий год возглавил МВД.