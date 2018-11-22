"Десятка": 36 лет назад подлодка ЦАХАЛа потопила судно с беженцами из Ливана

В четверг, 22 ноября, в эфире телеканала "Десятка" были раскрыты подробности операции "Драйфус", в ходе которой израильская подводная лодка по ошибке потопила судно с беженцами.

В 10-минутном сюжете говорилось о событиях периода Первой ливанской войны, которые в течение последних 36 лет были засекречены. Для обнародования этой информации телеканалу вместе с активистами неправительственной организации "Ацлаха" пришлось обращаться в БАГАЦ за снятием запрета.

Инцидент произошел в июне 1982 года во время действия режима прекращения огня. Гражданское судно, на котором находились 56 беженцев из Ливана, вышло из порта в Триполи и взяло курс на Кипр. Через час после этого в море вышла израильская подлодка типа "Галь", участвовавшая в операции "Драйфус", цель которой было слежение за передвижением катеров террористов у побережья ливанской столицы.

Судно было замечено подлодкой. Из-за опасений, что на ее борту находятся террористы, была объявлена тревога. И хотя не было уверенности в том, что опасность существует и цель определена правильно, командир подлодки принял решение потопить судно. В его сторону были выпущены две торпеды. Из 56 человек, находившихся на борту, 25 погибли. Израильским морякам было запрещено спасать тонущих.

Только через десять лет после случившегося ВМС Израиля начали расследование этого инцидента.





