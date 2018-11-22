Юлий Эдельштейн: депутаты от оппозиции пытались обмануть меня и Кнессет. Интервью

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн запретил проводить намеченное на 26 ноября мероприятие в поддержку эвакуации еврейского квартала в Хевроне. Оппозиция обвинила Эдельштейна в политических мотивах запрета и желании заткнуть рты идеологическим противникам.

Председатель парламента, находящийся с визитом в Риме, ответил на вопросы NEWSru.co.il по поводу этого инцидента.

Беседовал политический обозреватель Габи Вольфсон.

Господин Эдельштейн, что вас так возмутило в намерении депутатов от МЕРЕЦ и Объединенного арабского списка провести мероприятие в Кнессете?

Знаете, я очень не люблю, когда меня обманывают. А в данном случае речь шла об обмане не только меня, но и профессиональных работников Кнессета, которые не имеют отношения к политическим разногласиям. Имеется очень четкая процедура организации мероприятий в Кнессете. Есть целая книга на эту тему, есть разные виды мероприятий и так далее. В данном случае были депутаты, которые хотели провести мероприятие на тему необходимости немедленной эвакуации еврейских поселенцев из Хеврона. И эти депутаты нагло нас обманули, сказав, что им нужен зал для встречи. Зал был им предоставлен, и тут мы узнаем из газет, что на эту так называемую встречу должны прийти десятки, если не сотни людей, экстремисты всех мастей, представители "Бецелем", "Шоврим штика", палестинцы из Хеврона. Во-первых, обман – это само по себе неприятно. А во-вторых выяснилось, что мероприятие намечено на тот день, когда мы ожидаем в Кнессете большую делегацию во главе с президентом Чехии, которого сопровождает глава чешского парламента и несколько министров. Президент Чехии должен выступать на пленарном заседании Кнессета. А теперь давайте представим себе, что произошло бы. Мероприятие с участием такого числа экстремистов непременно привлекло бы внимание экстремистов другой стороны. Легко могла бы сложиться ситуация, когда президент Чехии идет по коридору Кнессета и видит, как охранники вытаскивают из зала какого-нибудь не в меру активного участника мероприятия. И я сказал организаторам, что в этот день зала нет, так как он нужен для встречи делегации, и что не менее важно, еврейские поселенцы в Хевроне будут и через неделю, и через две, и через три. У желающих будет достаточно времени для того, чтобы собраться и пошуметь на эту тему.

Пока что они вас обвиняют в двойных стандартах. Вы требуете от них не выносить на повестку дня вотумы недоверия правительству в связи с визитом чешского президента, а сами пытаетесь вмешаться в содержание политических мероприятий.

Во-первых, что касается политических мероприятий, то, как я уже сказал, имела место попытка обмана. Они могли обратиться в обычном порядке, выбрать любой другой день и все было бы в порядке. Но видимо, как говорится, кто-то знал, что у него рыльце в пушку. Теперь насчет вотума недоверия. Несколько недель назад я, как спикер Кнессета, обратился ко всем оппозиционным фракциям и сообщил, что 26 ноября у нас гость, президент Чехии, и я прошу не подавать вотумов недоверия, так как визит запланирован на определенное время, а вотумы недоверия по уставу парламента должны быть первым пунктом повестки дня. От всех без исключения я получил ответ, что они все понимают, и никаких вотумов недоверия не будет. А теперь МЕРЕЦ, а вслед за ними и остальные оппозиционные фракции, решили прибегнуть к прямому шантажу. Мне было сказано, что "если спикер даст нам зал, мы снимем вотумы недоверия". Со мной подобные методы не работают, не надо со мной мериться силой по поводу того, кто управляет Кнессетом. Уверяю вас, что президент Чехии выступит в установленное время, в 16:30, процедурально все это решаемо, а их вотум недоверия, если они его не отзовут, мы заслушаем позже. Вернее, не заслушаем, так как коалиция опять не будет присутствовать в зале, как и в прошлый раз, поэтому говорить они будут сами с собой.

Но высказаться они смогут? Я имею в виду именно вотум недоверия.

Смогут. После того, как делегация президента Чехии покинет Кнессет и отправится на торжественный ужин в резиденцию нашего президента. Поэтому у меня есть все основания ничего не менять в повестке дня ближайшего понедельника.

Что вы отвечаете тем, кто говорит, что ваше решение носит политический характер и продиктовано идеологической направленностью мероприятия?

Я никогда ни от кого не скрывал свои взгляды, а также тот факт, что очень негативно отношусь к радикалам всех мастей. Не люблю их. В то же время, я хорошо понимаю, что Кнессет это не то место, где людям надо затыкать рот. В Кнессете есть разные депутаты, в том числе и те, кто вовсе отрицают право Израиля на существование как еврейского государства. Есть и такие. Думаю, что если бы я был таким, каким меня сейчас пытаются изобразить, вряд ли меня бы единогласно выбрали спикером Кнессета на второй срок. В пылу спора депутаты забывают, что я занимаю пост спикера уже шесть лет. Коллеги по парламентской деятельности хорошо меня знают, они знают, что я обладаю твердыми взглядами, но никогда не препятствую высказыванию иных. Но в данном случае, как я уже сказал, имела место совершенно недопустимая попытка обмануть меня, обмануть Кнессет. Когда я прочитал в газете об этом готовящемся мероприятии, то вызвал главу службы безопасности парламента и спросил, знает ли он о чем речь. Он сказал, что впервые слышит. Кстати, в прессе писали и о том, что правые партии призывали своих сторонников прийти в Кнессет, чтобы сорвать это мероприятие. Дело легко могло дойти до потасовки. Вот что бывает, когда хотят быть хитрее всех.

Иными словами, вы полагаете, что они понимали, что им откажут в помещении, и поэтому не стали обращаться, а действовали втихую?

Может быть, а может кто-то действовал изначально желая устроить провокацию, что даст больше газетных заголовков. Такие случаи науке тоже известны. В конце концов, они отлично понимают, что под влиянием таких мероприятий армия не пошлет батальоны выселять еврейских жителей Хеврона. Кроме того, все помнят, что лишь две недели назад в Хевроне проходили мероприятия шаббата "Хаей Сара", в которых принимали участие от 30 до 40 тысяч человек. У тех, кто собирался провести мероприятие в Кнессете, нет 30 или 40 тысяч, поэтому им приходится прибегать к организации вот таких собраний, на которых могли происходить совершенно неприемлемые для Кнессета вещи.

Если они обратятся к вам с просьбой провести такое мероприятие через неделю или через месяц, в обычный день, то получат разрешение?

Я думаю, что рассмотрю их просьбу очень серьезно. Не собираюсь никому мешать высказывать свои взгляды. В то же время сделаю все для того, чтобы экстремисты, которым нет места в Кнессете, в Кнессет не попали. Мне говорят, что любой гражданин может войти в Кнессет, и такую возможность надо сохранить за всеми. Это верно. Когда совсем недавно от меня требовали запретить вход в Кнессет человеку, который долгое время издевался над своей бывшей женой и не давал ей развод. Раввинский суд постановил, что этого человека надо бойкотировать до тех пор, пока он не даст развод. Я проконсультировался со всеми и пришел к выводу, что нет оснований для того, чтобы не пускать его в Кнессет. Но мероприятие, о котором мы говорим, должно проходить по всем правилам, с соответствующими ограничениями. Кстати, что касается свободного доступа, то он не распространяется на арабов из Хеврона. Я не знаю, сколько их будет допущено на такую дискуссию. Рассказывать о том, как поселенцы их притесняют, над ними издеваются, их насилуют и убивают, они могут в другом месте. Никакого отношения к израильскому парламенту они не имеют.





