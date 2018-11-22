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В Израиле

Леваев готов приехать в Израиль на допрос, если получит гарантии возвращения в Россию

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 08:08 блог версия для печати фото
Лев Леваев
Задержанные в рамках операции "Черный алмаз". 7 ноября 2018 года
Леваев готов приехать в Израиль на допрос, если получит гарантии возвращения в Россию

Бизнесмен Лев Леваев, находящийся в настоящее время в России, ведет переговоры с полицией и прокуратурой Израиля по поводу участия в расследовании подозрений в связи с контрабандой алмазов в особо крупных размерах, в которой замешана его компания LLD.

Как сообщает обозреватель The Marker Гур Мегидо, Леваев готов приехать в Израиль на допрос, но только после получения гарантий, что ему позволят вернуться в Россию. Переговоры ведутся посредством адвокатов Гиоры Адрата, Эйтана Маоза и Шарона Каханы.

Мегидо цитирует источники в компании LLD и на алмазной бирже, согласно которым у израильских правоохранительных органов практически нет шансов "достать" Леваева, обладающего хорошими связями в Кремле. Его едва ли не единственной уязвимой точкой является задержание его сына Звулуна, находившего в Израиле на момент перехода полиции к открытой фазе расследования.

Напомним, что утром в понедельник, 5 ноября, в рамках операции "Черный алмаз" следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. Среди задержанных – сын Льва Леваева Звулун, брат бизнесмена Моше, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

7 ноября стало известно, что полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле. В тот же день были задержаны еще трое сотрудников компании LLD.

20 ноября при невыясненных обстоятельствах погибла бухгалтер компании LLD Мазаль Адади (42), мать троих детей, тело которой было найдено под окном ее офиса в здании Алмазной биржи. В день смерти Адади была допрошена полицией в рамках дела "Черный алмаз".

Лев Леваев родился 30 июля 1956 года в Ташкенте (Узбекская ССР, СССР) в семье бухарских евреев, выходцев из Самарканда. В 1971 году вместе с семьей репатриировался в Израиль. Окончил иешиву "Хабада" в Кирьят-Малахи. Отслужил в военном раввинате. После демобилизации начал работать шлифовщиком алмазов на фабрике. Открыл собственную компанию по шлифовке алмазов. В 1980-е годы приобрел акции компании "Африка-Исраэль" и стал членом её руководства. С 1997 года Лев Леваев является владельцем и председателем совета директоров компании "Африка-Исраэль", которая была преобразована в международную холдинговую и инвестиционную компанию, работающую в различных областях строительства и экономики. C 1 февраля 2008 компания "Африка-Исраэль" владеет компанией "Апогей-Металл" в России. Был первым владельцем единственного русскоязычного телеканала в Израиле (9-й, "Израиль Плюс"). Женат, отец девятерых детей.

В 2007 году, по оценке журнала "Асаким" (экономическое приложение к газете "Маарив"), Лев Леваев был назван самым богатым израильтянином, тогда его состояние оценивалось в 24 миллиарда шекелей. Впрочем, уже в 2008-м Forbes лишил его этого титула. На ноябрь 2018 года Forbes оценивает личное состояние Леваева в 1 миллиард долларов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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Самоубийство на Алмазной бирже в Рамат-Гане: женщина выбросилась из окна
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2018 г.
По делу о контрабанде алмазов задержаны еще трое подозреваемых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2018 г.
Полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2018 г.
Разрешены к публикации имена фигурантов дела о контрабанде алмазов





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