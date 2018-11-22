18+
22 ноября 2018 г.
последняя новость: 22:13
Просто мэр или «госпожа мэр»
Приказ ЦСУ: всем оставаться на местах!
Борьба за контроль над ЦАХАЛом
Уголовный суд займется российскими военными компаниями
Ни истины, ни морали
Что делать с семьями террористов
Айелет Шакед о деле Задорова
Ракеты ХАМАСа и переполох в Израиле
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:13 В Нетании ударами ножа ранен мужчина
21:42 "Десятка": 36 лет назад подлодка ЦАХАЛа потопила судно с беженцами из Ливана
20:35 ШАБАК: ХАМАС готовил мега-теракты на территории Израиля
19:53 Врач-психиатр задержан по подозрению в торговле рецептами
19:36 Завершился визит в Израиль главкома ВМС США
18:58 Недалеко от поселка Шломит автомобиль сбил мотоциклиста
18:40 Нетаниягу утвердил назначение Эяля Замира на должность замначальника Генштаба
17:53 В суд Иерусалима подан представительский иск против Airbnb
17:39 Биньямин Нетаниягу в качестве министра обороны провел встречу в Генштабе ЦАХАЛа
17:04 13-летняя школьница угрожала одноклассницам, что они повторят судьбу Таир Рады
В Израиле

ШАБАК: ХАМАС готовил мега-теракты на территории Израиля

время публикации: 20:35 | последнее обновление: 20:45 блог версия для печати фото
ШАБАК: ХАМАС готовил мега-теракты на территории Израиля
ШАБАК: ХАМАС готовил мега-теракты на территории Израиля
ШАБАК: ХАМАС готовил мега-теракты на территории Израиля

Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыло ХАМАС) готовили теракты на территории Израиля.

Информация о том, что ШАБАК удалось предотвратить теракты в Израиле, которые должны были осуществить арабы из Иудеи и Самарии, впервые опубликована в четверг, 22 ноября.

В ШАБАК отмечают особый размах операции ХАМАС по вербовке и подготовке терактов. "Раскрытая нами активность ХАМАС отличается от активности последних лет, как по размаху, так и по потенциальной опасности. Речь идет об инфраструктуре, которая могла бы изменить существующую реальность, особенно на фоне событий на границе сектора Газы. Как свидетельствуют результаты расследования, план был продуман командованием ХАМАС в секторе Газы", - говорится в сообщении для прессы.

В результате расследования стало известно: руководство ХАМАС настаивало на том, чтобы теракты, включающие взрывы в торговых и развлекательных центрах, были осуществлены как можно скорее с тем, чтобы открыть "второй фронт" против Израиля в Иудее и Самарии.

ШАБАК сообщил, что для связи с боевиками на Западном берегу ХАМАС использовал жителей сектора Газы, получивших разрешение на въезд в Израиль для лечения в больницах.

"Не в первый раз ХАМАС использует "гуманитарный коридор" для террористической и военной деятельности в Иудее и Самарии", - отмечают в ШАБАК.

Спецслужбы Израиля вышли на террористическую сеть после ареста 23 сентября 25-летнего боевика ХАМАС Аваса Раджуба из деревни Дура, который с помощью друзей и родственников скупал материалы, необходимые для создания взрывных устройств.

В ходе расследования выяснилось, что Аваса Раджуба курировал боевик ХАМАС из сектора Газы, который, в частности, научил его работе со взрывчаткой и объяснил, как работают взрывные устройства, приводимые в действие с помощью пульта дистанционного управления. Инструкции от куратора боевик получал по мобильному телефону, который ему передала пожилая женщина из Газы, приезжавшая в Израиль для лечения. С помощью видеосвязи Раджуба обучали "лучшие подрывники" ХАМАСа из сектора Газы.

В качестве цели для атаки кураторы из Газы рекомендовали выбирать высотные здания, торговые центры, популярные рестораны, гостиницы, железнодорожные станции, поезда, автобусы.

Авас Раджуб, в свою очередь, завербовал еще двух человек для подготовки взрывных устройств и осуществления терактов.

В ШАБАК отмечают, что Авас Раджуб был задержан за несколько дней осуществления плана.

Известно, что среди задержанных в рамках этого расследования также есть женщины.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2018 г.
ШАБАК: предотвращена попытка ХАМАСа совершить теракт с помощью жителей Западного берега





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018