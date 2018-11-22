ШАБАК: ХАМАС готовил мега-теракты на территории Израиля

Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыло ХАМАС) готовили теракты на территории Израиля.

Информация о том, что ШАБАК удалось предотвратить теракты в Израиле, которые должны были осуществить арабы из Иудеи и Самарии, впервые опубликована в четверг, 22 ноября.

В ШАБАК отмечают особый размах операции ХАМАС по вербовке и подготовке терактов. "Раскрытая нами активность ХАМАС отличается от активности последних лет, как по размаху, так и по потенциальной опасности. Речь идет об инфраструктуре, которая могла бы изменить существующую реальность, особенно на фоне событий на границе сектора Газы. Как свидетельствуют результаты расследования, план был продуман командованием ХАМАС в секторе Газы", - говорится в сообщении для прессы.

В результате расследования стало известно: руководство ХАМАС настаивало на том, чтобы теракты, включающие взрывы в торговых и развлекательных центрах, были осуществлены как можно скорее с тем, чтобы открыть "второй фронт" против Израиля в Иудее и Самарии.

ШАБАК сообщил, что для связи с боевиками на Западном берегу ХАМАС использовал жителей сектора Газы, получивших разрешение на въезд в Израиль для лечения в больницах.

"Не в первый раз ХАМАС использует "гуманитарный коридор" для террористической и военной деятельности в Иудее и Самарии", - отмечают в ШАБАК.

Спецслужбы Израиля вышли на террористическую сеть после ареста 23 сентября 25-летнего боевика ХАМАС Аваса Раджуба из деревни Дура, который с помощью друзей и родственников скупал материалы, необходимые для создания взрывных устройств.

В ходе расследования выяснилось, что Аваса Раджуба курировал боевик ХАМАС из сектора Газы, который, в частности, научил его работе со взрывчаткой и объяснил, как работают взрывные устройства, приводимые в действие с помощью пульта дистанционного управления. Инструкции от куратора боевик получал по мобильному телефону, который ему передала пожилая женщина из Газы, приезжавшая в Израиль для лечения. С помощью видеосвязи Раджуба обучали "лучшие подрывники" ХАМАСа из сектора Газы.

В качестве цели для атаки кураторы из Газы рекомендовали выбирать высотные здания, торговые центры, популярные рестораны, гостиницы, железнодорожные станции, поезда, автобусы.

Авас Раджуб, в свою очередь, завербовал еще двух человек для подготовки взрывных устройств и осуществления терактов.

В ШАБАК отмечают, что Авас Раджуб был задержан за несколько дней осуществления плана.

Известно, что среди задержанных в рамках этого расследования также есть женщины.





