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NEWSru.co.il :: В Израиле22 ноября 2019 г., 16:53

Пожар в Нетании; погибли двое детей

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Пожар в Нетании (на месте происшествия)

В пятницу, 22 ноября, около 16:00, в Нетании, в одном из жилых домов на улице Шараби, вспыхнул пожар. В момент возгорания в доме находились восемь человек: родители и шестеро детей.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, вынесли из огня двух мальчиков, в возрасте трех и пяти лет. Оба ребенка , получивших сильные ожоги и отравления продуктами горения, были без сознания. Бригада парамедиков провели детям серию реабилитационных мероприятий. Они были доставлены в стационар критическом состоянии, однако вскоре врачи были вынуждены констировать их смерть.

Еще четверо детей, получивших отравление продуктами горения, также были доставлены в больницы "Ланиадо" в Нетании и "Меир" в Кфар-Сабе. Их состояние оценивается как легкое.

В сравнительно легком состоянии находятся их родители (оба в возрасте 39 лет).

По словам соседей, мать выбралась из горящего дома самостоятельно, вместе с четырьмя детьми. Отец и двое детей оказались в огненной ловушке и были эвакуированы пожарными.



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