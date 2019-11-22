Обвинения Нетаниягу, коалиция и неизбежность новых выборов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером в четверг, 21 ноября, юридический советник правительства Авихай Мандельблит и премьер-министр Биньямин Нетаниягу фактически объявили о начале предвыборной кампании в Кнессет 23-го созыва. Если накануне, после того, как Бени Ганц вернул мандат президенту, еще оставалась слабая надежда, что лидеры двух партий одумаются, "слезут с деревьев", придут к какому-то соглашению, предотвратив очередные внеочередные выборы, то решение юридического советника по делам Нетаниягу и реакция новоиспеченного обвиняемого, сняли все вопросы с повестки дня. Если до подачи обвинительного заключения Бени Ганц не решился ослушаться Яира Лапида и Моше Яалона и пойти на соглашение с Нетаниягу о создании правительства национального единства на основе предложения президента, то после крайне жестких решений Мандельблита коалиция с Нетаниягу означала бы политическое самоубийство. К тому же Ганц отлично понимает, что получил шанс на самостоятельную победу. Спасать утопающего противника никто не будет.

Ответное выступление Биньямина Нетаниягу после заявления Мандельблита о предъявлении обвинений по трем делам (1000, 2000 и 4000), включая обвинение во взятке, полностью прояснило его намерения. Глава правительства принял стратегическое решение превратить резиденцию на улице Бальфур в последний рубеж обороны. Своей личной обороны в борьбе с теми, кто хочет отправить его под суд и в тюрьму. Для того, чтобы этого не произошло, Нетаниягу сделает всё, допускаемое рамками закона. В буквальном смысле – всё. И, разумеется, по доброй воле он этот рубеж обороны не оставит.

До 21 ноября политический и юридический процессы двигались параллельными курсами. С сегодняшнего вечера они сплетены воедино. Биньямин Нетаниягу может надолго остановить поезд, везущий его в сторону окружного суда в Иерусалиме. Для этого ему необходимо всего лишь подать просьбу о получении депутатской неприкосновенности. В соответствии с законом, он имеет тридцать дней для того, чтобы принять решение, идти ли на этот шаг. Рассматривать подобную просьбу должна организационная комиссия Кнессета, которая в условиях политического паралича не создана из-за разногласий между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Такая комиссия будет создана только после следующих выборов, в далеком марте 2020 года. До рассмотрения просьбы об иммунитете обвинительное заключение не может быть передано в суд. Таким образом, весь процесс, судя по всему, будет заморожен на полгода.

Еще один вопрос, находящийся на грани юридического и политического, касается возможности Нетаниягу занимать свою должность и иметь право формировать коалицию в случае победы на выборах. Речь, напомним, не идет об обычном функционирующем правительстве, возглавлять которое премьер-министр может, являясь параллельно обвиняемым, до окончания рассмотрения апелляции. Однако нынешнее правительство является переходным. Его полномочия изначально весьма ограничены, а порядок функционирования главы переходного правительства, которому предъявлены обвинения, неясен вовсе.

Вечером 21 ноября газета "Глобс" сообщила, что, по мнению государственного прокурора Шая Ницана, Нетаниягу не может получить мандат на формирование коалиции, так как является обвиняемым. Аналогичного мнения, согласно информации телеканала "Кешет", придерживается юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Очевидно, что решение по этому вопросу должен будет принимать БАГАЦ, куда намерена обратиться партия "Авода", требуя немедленного ухода Нетаниягу с поста главы правительства. Но уже сейчас главе правительства придется расстаться со всеми министерствами, которые он формально возглавляет. Прецедентное решение БАГАЦ, принятое в 1993 году по делам Арье Дери и Рафаэля Пинхаси, требует уволить министра, которому предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Исключением является только глава правительства, и Нетаниягу придется раздать посты министров здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры. Внушительный задаток, который получат далеко не обязательно самые лояльные, а скорее те, со стороны которых Нетаниягу почувствует угрозу "измены".

Но прежде, чем дело дойдет до формирования правительства после выборов в Кнессет 23-го созыва, премьер-министру необходимо стабилизировать систему, пошатнувшуюся в результате землетрясения. И, в первую очередь, это касается ситуации в "Ликуде". Лишь через несколько часов после публикации решений Мандельблита некоторые министры выступили в поддержку главы правительства. Очевидно, что обвинительное заключение, включающее обвинение во взяточничестве, ослабляет позиции Нетаниягу и увеличивает вероятность проведения праймериз на пост главы партии. Гидеон Саар выставит свою кандидатуру и сражение обещает быть захватывающим. В "Ликуде" ("Херуте", ГАХАЛе и т.д.) никогда не отстраняли от лидерства действующего главу партии. Бегин ушел добровольно, Шамир покинул политику, проиграв выборы Рабину, Нетаниягу ушел, проиграв Бараку, чтобы вернуться три года спустя, а Шарон расколол "Ликуд", создав "Кадиму". На сей раз ликудникам предстоит ответить на вопрос: готовы они изменить своему правилу и переизбрать лидера или намерены идти на выборы под руководством человека, обвиняемого в коррупции. Призывы к избирателям отдать судьбу страны в руки человека, обвиняемого во взяточничестве, могут завершиться крахом, или, как предупреждал Нафтали Беннет, поражением правого лагеря, причем поражением исторического масштаба. Такая перспектива, безусловно, заботит депутатов и министров от "Ликуда", а также рядовых активистов. В первой после заявления Мандельблита демонстрации поддержки Нетаниягу возле его резиденции в Иерусалиме приняли участие лишь несколько десятков человек. Многотысячных спонтанных митингов протеста пока не было.

Ночью лидеры партий праворелигиозного блока начали публиковать заявления поддержки в адрес Биньямина Нетаниягу. Причем заявления эти больше напоминали соболезнования семье безнадежно больного, чем активное выражение поддержки. Политические сторонники Нетаниягу осторожно балансируют между необходимостью демонстрировать единство и осознанием того, что эпоха Нетаниягу заканчивается и надо готовиться к новой реальности.

21 ноября 2019 года впервые в истории государства Израиль действующему премьер-министру предъявлено обвинение во взяточничестве. Политической системе, и без того находящейся в состоянии паралича в большой степени именно в связи с делами Нетаниягу, потребуется немало времени, чтобы осознать масштабы потрясения. Впрочем, не стоит забывать, что после 1996 года все премьер-министры Израиля в определенный момент своей каденции являлись объектом внимания правоохранительных органов.





