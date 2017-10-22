Бригадный генерал ЦАХАЛа подозревается в незаконном хранении оружия

В воскресенье, 22 октября, следователи военной полиции допросили офицера в звании бригадного генерала по подозрению в незаконном хранении армейского и гражданского оборудования, принадлежащего ЦАХАЛу.

Имя подозреваемого на данном этапе расследования запрещено к публикации. При этом военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что речь идет об "известном человеке, который всю свою жизнь служил в боевых частях".

В сообщении "Кан Бет" говорилось, что во время обыска в доме офицера был обнаружен автомат и другие боеприпасы, что является нарушением служебных инструкций.

По информации сайта Ynet, оборудование хранилось офицером в принадлежащем ему контейнере. Кроме автомата Калашникова, который, по всей видимости, ранее находился у ХАМАС, в контейнере были найдены пистолет, приборы ночного видения и патроны.

Комментируя эту информацию, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что расследование продолжается. Решение о том, предстанет ли подозреваемый перед судом, еще не принято.

Наложен судебный запрет на все подробности расследования этого дела.

Отметим, что 18 октября следователи военной полиции задержали офицера ЦАХАЛа в звании майора по подозрению в торговле наркотиками. Офицер был задержан во время встречи с "покупателем". При аресте у него было обнаружено и изъято "существенное количество наркотиков".





