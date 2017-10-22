СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность снижения электорального барьера

В воскресенье, 22 октября, 2-й канал израильского телевидения сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность снижения электорального барьера с 3,25% до 2%. Этот шаг позволил бы большему числу партий пройти в Кнессет на следующих выборах.

В 2014 году по инициативе Авигдора Либермана, который в тот период занимал пост министра иностранных дел, правительство Нетаниягу проголосовало за увеличение электорального барьера с 2% до 3,25%. Это привело к объединению арабских партий в единый список, что позволило им стать третьей по величине фракцией в Кнессете, и не позволило партии Эли Ишая и его партии "Яхад" преодолеть электоральный барьер.

Источники в окружении Биньямина Нетаниягу, на которые ссылается 2-й канал ИТВ, утверждают, что решение о поднятии электорального барьера было принято после публикации последних опросов общественного мнения, согласно которым во время выборов нынешний барьер не смогут преодолеть партии ШАС, а также две партии, на которые может распасться "Байт Йегуди" Нафтали Беннета.

В окружении премьер-министра редакции NEWSru.co.il сообщили, что Биньямин Нетаниягу действительно взвешивает такую возможность, однако до сих пор не обсуждал ее с коалиционными партнерами.

Высокопоставленный источник в "Ликуде" сообщил редакции NEWSru.co.il, что ни о чем конкретном, стоящем на повестке дня, ему неизвестно. "Но с того момента, как электоральный барьер был повышен под давлением Либермана циркулировали разговоры о том, что это было ошибкой, так как привело, помимо прочего, к созданию Объединенного арабского списка", - заявил источник.

Источники в партии "Наш дом Израиль" заявили, что им ничего неизвестно о подобной инициативе Биньямина Нетаниягу.

В "Еш Атид" никак не прокомментировали эту информацию. В ШАС пообещали сформулировать и предоставить NEWSru.co.il свою реакцию позднее.

Согласно опросу, проведенному Panels Politics и опубликованному порталом Walla News 19 октября, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, ШАС мог бы рассчитывать на 4 мандата, балансируя на грани электорального барьера.

На выборах в Кнессет 21 созыва намерены баллотироваться несколько правых партий ("Зеут" во главе с Моше Фейглиным, "Яхад" во главе с Эли Ишаем), шансы которых преодолеть электоральный барьер невысоки. Провал этих партий, а также раскол в "Байт Иегуди" могут привести к потере правым лагерем 3-5 мандатов, а этого в свою очередь может оказаться достаточным для того, чтобы Нетаниягу потерпел поражение на выборах. Аналогичная ситуация имела место на выборах в Кнессет 13 созыва в 1992 году, когда правые партии получили больше голосов, чем лево-центристские, однако из-за провала трех предвыборных списков премьер-министром стал Ицхак Рабин.





