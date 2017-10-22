Предотвращено хищение палестинскими арабами десятков тонн сельскохозяйственной продукции. Подробности

Бойцы пограничной полиции (МАГАВ) совместно с сотрудниками полиции предотвратили крупнейшее за последние годы хищение сельскохозяйственной продукции палестинскими арабами, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел в поселке Шекеф, расположенном на территории регионального совета Лахиш. Этот поселок находится на расстоянии 500 метров от деревни Бейт Ауа, расположенной на территории Палестинской автономии. Между двумя населенными пунктами построен разделительный забор.

Вечером 21 октября полицейские и пограничники получили сообщение об арабах, находящихся на территории поселка. Они прибыли на место и обнаружили десятки расхитителей, которые выносили сельскохозяйственную продукцию в ящиках и ведрах, а затем складывали их на грузовики, ожидавшие с палестинской стороны разделительного забора.

По сообщению пресс-службы правоохранительных органов, в хищении принимали участие 67 палестинских арабов, жителей Бейт Ауа, не имевших разрешения на пребывание на территории Израиля. Они пытались вывезти 20-24 тонны винограда и 5-7 тонн помидоров. Как сообщает полиция, среди грабителей было 40 несовершеннолетних, которые после первого допроса освобождены и высланы на территорию Палестинской автономии. 27 совершеннолетних подозреваемых задержаны для дальнейшего расследования.

Предполагается, что подобные хищения совершались неоднократно в последние годы. Похищенная продукция продавалась на рынке в деревне Бейт Ауа.

В полиции отмечают, что помимо хищения, злоумышленники причинили большой ущерб теплицам, а также сельскохозяйственному инвентарю. Предполагается, что ущерб был причинен умышленно.

Полицейские и следователи пограничной службы (МАГАВ) на протяжении нескольких часов собирали улики и свидетельские показания с целью получения подробной картины совершенных правонарушений. В частности, проверяется, каким способом злоумышленникам удалось преодолеть забор безопасности между Бейт Ауа и поселком Шекеф, оставшись при этом незамеченными.

Четыре автомобиля, которые предположительно использовались для вывоза похищенной сельскохозяйственной продукции, конфискованы.

Расследование продолжается.

В репортаже радиостанции "Кан Бет" говорится, что похитители, по всей видимости, проникали на израильскую территорию по трубам водостоков.

Жители Шекефа называют хищение сельхозпродукции палестинскими арабами с "мегатерактом". При этом они опасаются, что рано или поздно нарушители границы могут совершить нападение на евреев.

По мнению жителей Шекефа, их арабские соседи похищали урожай не только из корыстных соображений, но также из-за ненависти к евреям.





