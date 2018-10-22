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В Израиле

Нетаниягу о дискуссии по Хан аль-Ахмару: "Я не нуждаюсь в фиктивных ультиматумах"

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 09:32 блог версия для печати фото
Нетаниягу о разногласиях в кабинете: "Я не нуждаюсь в фиктивных ультиматумах"
Авигдор Либерман и Нафтали Беннетт
Исраэль Кац

Заседание военно-политического кабинета, на котором было принято решение об отсрочке разрушения незаконной бедуинской деревни Хан аль-Ахмар, продолжалось более пяти часов.

В ходе заседания премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил министрам объяснения по поводу причин неожиданной просьбы об отсрочке. Содержание дискуссий кабинета не публикуется, однако, как пишет газета "Исраэль а-Йом", угроза международного суда в Гааге объявить разрушение деревни военным преступлением стало одним из основных доводов в пользу принятого решения.

Наиболее резко против отсрочки выступали министры от партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет и Айелет Шакед. По меньшей мере, один раз заседание кабинета прерывалось, и Нетаниягу беседовал наедине с Беннетом, однако договоренность достигнута не была. Согласно опубликованной информации, после длительного обсуждения состоялось голосование. Нафтали Беннет и Айелет Шакед голосовали "против", министр обороны Авигдор Либерман и министр транспорта Исраэль Кац голосовали "за".

Решение военно-политического кабинета гласит: "Кабинет принял решение разрушить Хан аль-Ахмар. В соответствии с рекомендациями профессиональных структур, кабинет предоставляет несколько недель для переговоров о возможности добровольной эвакуации жителей".

После заседания кабинета источник в канцелярии министра обороны Авигдора Либермана заявил: "Главное – результат. Министр обороны продолжит добиваться того, чтобы решение о демонтаже деревни было осуществлено – добровольно или нет".

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источники в окружении министра обороны заявили: "Решение кабинета не только не противоречит позиции министра обороны, а наоборот полностью ей соответствует, так как оно говорит о том, что незаконная деревня будет разрушена".

Позднее министр обороны Авигдор Либерман, выступая на конференции в Институте стратегических исследований, прокомментировал результаты заседания кабинета. "В тот момент, когда кабинет министров утвердил разрушение Хан аль-Ахмар, процесс стал необратим. Но тут есть еще несколько аспектов. Если премьер-министр и юридический советник говорят: "Попытайтесь еще раз с помощью переговорного процесса договориться о добровольной эвакуации, это важно с юридической точки зрения. Попробуйте достичь этого с помощью переговоров", то я не вижу в этом никакой проблемы. Я также считаю, что важно выступать единым фронтом. Я думаю, что не стоит все время противоречить премьер-министру. В момент, когда ты представил принципиальную позицию, и премьер-министр, а также военно-политический кабинет ее одобрили, то стоит проявить гибкость в деталях. Не обязательно превращать все в конфликт, с тем чтобы урвать себе еще парочку голосов. Поэтому я считаю, что решение было верным, в свете просьбы юридического советника правительства попытаться еще раз договориться о добровольной эвакуации", – сказал Авигдор Либерман.

Из-за затянувшейся дискуссии министров военно-политического кабинета, еженедельное заседание правительство состоялось лишь вечером. Открывая его, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Хан аль-Ахмар будет эвакуирован – добровольно или нет. Это не займет много времени, мы проведем ряд важных приготовлений на международной арене, дадим последнюю возможность для добровольной эвакуации, но Хан-аль-Ахмар будет выселен в любом случае. Я не нуждаюсь в фиктивных ультиматумах, потому что мы все едины в нашей цели снести эти незаконные строения. И это не предмет для обсуждения. Тем более для фальшивого обсуждения. Хан аль-Ахмар будет эвакуирован и очень скоро". Неизвестно, о каком именно ультиматуме говорил премьер-министр, однако в политической системе полагают, что Беннет предупредил Нетаниягу о возможном выходе "Байт Иегуди" из коалиции, если Хан аль-Ахмар не будет разрушен в ближайшие недели.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 октября 2018 г.
Кабинет утвердил отсрочку разрушения Хан аль-Ахмар
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 октября 2018 г.
СМИ: Нетаниягу остановил разрушение Хан аль-Ахмар, получив компромиссное предложение от ПА





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