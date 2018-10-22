1 января прекращается выпуск газеты "Вести"

21 октября была опубликована информация о прекращении издания печатной версии газеты "Вести". Как сообщил NEWSru.co.il источник в "Вестях", вся редакция печатного издания получила уведомление об увольнении с 1 января 2019 года. Таким образом, последний номер газеты выйдет 27 декабря.

По словам нашего собеседника, сотрудникам редакции сообщили об увольнении на общем собрании, которое состоялось накануне. Общее число уволенных составляет примерно 20 человек. По информации, полученной NEWSru.co.il, никто из уволенных сотрудников не переходит на работу в редакцию интернет-портала. "Интерес читателей к газете угасал в последнее время", – отмечают источники.

Газета "Вести" была основана в 1992 году в рамках концерна "Едиот Ахронот" коллективом, работавшим до этого в газете "Время". Первым главным редактором "Вестей" был Эдуард Кузнецов. В 2000 году многие журналисты вместе с Кузнецовым покинули редакцию "Вестей". В последующие годы руководство газеты несколько раз менялось.

В январе 2017 года открылся интернет-портал Vesty.co.il. Вскоре после этого прекратилось издание ежедневного выпуска газеты, и она перешла на формат еженедельного издания, выходящего по четвергам.

Наша редакция попросила прокомментировать закрытие газеты "Вести" ее основателя Эдуарда Кузнецова. "Я ушел, и закрыли. Так и должно быть", – ответил Эдуард Самойлович.





