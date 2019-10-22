Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
20 - 29°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле22 октября 2019 г., 19:53

23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства 23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства 23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства
 
   
 
 
23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства
Flash90 Фото 1 из 3

 
   
 
 
23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства

 
   
 
 
23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства

Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина официально заявила, что в 20:00 в среду, 23 октября, полномочия по формированию нового правительства будут переданы лидеру "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.

Ранее во вторник президент провел очередные консультации с главами партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва. "А-Ямин а-Хадаш", ШАС и "Яадут а-Тора" подтвердили Ривлину, что рекомендуют поручить формирование правительства Биньямину Нетаниягу. В НДИ заявили, что не рекомендует поручить формирование правительства ни одному из кандидатов, так как считают необходимым создание широкого правительства национального единства.

Задача, стоящая перед Бени Ганцем, крайне сложна. Для того, чтобы создать коалицию, ему необходимо либо привлечь по меньшей мере одну партию, входящую в праворелигиозный блок, либо отказаться от обещания не участвовать в правительстве, которое часть времени возглавляет Нетаниягу, либо попытаться сформировать правительство меньшинства. Все эти три возможности представляются малореальными: правые и религиозные партии лишь на прошлой неделе подписали очередную декларацию верности Биньямину Нетаниягу, против согласия на участие в правительстве, возглавляемое нынешним премьером, выступает Яир Лапид, а против создания правительства меньшинства – депутаты от партии ТЭЛЕМ (хотя сам Моше Яалон об этом публично не заявлял). В окружении Ганца утверждают, что он будет вести переговоры со всеми, кто согласится обсуждать повестку дня, предложенную партией.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что возвращает мандат президенту Ривлину. В видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, Нетаниягу возлагает ответственность за срыв коалиционных переговоров на Бени Ганца, который, по его словам, "раз за разом отвергал все предложения". Он назвал лидера "Кахоль Лаван" "заложником Лапида и Либермана".

Бени Ганц получит мандат на 28 дней. Если ему не удастся сформировать правительство, мандат будет передан Кнессету, и в течение 21 дня каждый депутат будет иметь возможность попытаться создать коалицию. Если это никому не удастся, то Кнессет 22-го созыва будет распущен, и через 90 дней состоятся выборы в парламент 23-го созыва.

Если страна снова пойдет на выборы, то они состоятся 3 марта или, что более вероятно, 17 марта 2020 года. 10 марта провести выборы нельзя, так как этот день выпадет на праздник Пурим.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 октября 2019
НДИ продолжает настаивать на формировании ПНЕ и не рекомендует на пост премьера ни Нетаниягу, ни Ганца
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 октября 2019
"А-Ямин а-Хадаш", ШАС и "Яадут а-Тора" подтвердили Ривлину, что рекомендуют на пост главы правительства Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 октября 2019
Политический тупик: коалиция или выборы в марте
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 октября 2019
Нетаниягу вернул президенту мандат на формирование правительства


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:05 Опрос: новые выборы не меняют политическую ситуацию
20:35 Суд разрешил публикацию материала о раввине Берланде, бравшем деньги за церемонии "выкупа души" онкобольных
19:53 23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства
19:32 НДИ продолжает настаивать на формировании ПНЕ и не рекомендует на пост премьера ни Нетаниягу, ни Ганца
19:15 Десятимесячная девочка из Ашкелона остается в критическом состоянии
18:38 "А-Ямин а-Хадаш", ШАС и "Яадут а-Тора" подтвердили Ривлину, что рекомендуют на пост главы правительства Нетаниягу
18:18 Продлен срок ареста главного подозреваемого в теракте у поселка Долев
17:43 Трамп поздравил Нетаниягу с днем рождения и назвал его "одним из ближайших союзников"
17:16 В Нацерете проходит акция протеста против бездействия полиции в борьбе с преступностью
16:16 Умерла шестилетняя девочка, попавшая под машину возле Эмуним
...