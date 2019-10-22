23 октября Бени Ганц получит мандат на формирование правительства

Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина официально заявила, что в 20:00 в среду, 23 октября, полномочия по формированию нового правительства будут переданы лидеру "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.

Ранее во вторник президент провел очередные консультации с главами партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва. "А-Ямин а-Хадаш", ШАС и "Яадут а-Тора" подтвердили Ривлину, что рекомендуют поручить формирование правительства Биньямину Нетаниягу. В НДИ заявили, что не рекомендует поручить формирование правительства ни одному из кандидатов, так как считают необходимым создание широкого правительства национального единства.

Задача, стоящая перед Бени Ганцем, крайне сложна. Для того, чтобы создать коалицию, ему необходимо либо привлечь по меньшей мере одну партию, входящую в праворелигиозный блок, либо отказаться от обещания не участвовать в правительстве, которое часть времени возглавляет Нетаниягу, либо попытаться сформировать правительство меньшинства. Все эти три возможности представляются малореальными: правые и религиозные партии лишь на прошлой неделе подписали очередную декларацию верности Биньямину Нетаниягу, против согласия на участие в правительстве, возглавляемое нынешним премьером, выступает Яир Лапид, а против создания правительства меньшинства – депутаты от партии ТЭЛЕМ (хотя сам Моше Яалон об этом публично не заявлял). В окружении Ганца утверждают, что он будет вести переговоры со всеми, кто согласится обсуждать повестку дня, предложенную партией.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что возвращает мандат президенту Ривлину. В видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, Нетаниягу возлагает ответственность за срыв коалиционных переговоров на Бени Ганца, который, по его словам, "раз за разом отвергал все предложения". Он назвал лидера "Кахоль Лаван" "заложником Лапида и Либермана".

Бени Ганц получит мандат на 28 дней. Если ему не удастся сформировать правительство, мандат будет передан Кнессету, и в течение 21 дня каждый депутат будет иметь возможность попытаться создать коалицию. Если это никому не удастся, то Кнессет 22-го созыва будет распущен, и через 90 дней состоятся выборы в парламент 23-го созыва.

Если страна снова пойдет на выборы, то они состоятся 3 марта или, что более вероятно, 17 марта 2020 года. 10 марта провести выборы нельзя, так как этот день выпадет на праздник Пурим.





