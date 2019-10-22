Палестинский араб подозревается в избиении 10-месячной израильтянки

Во вторник, 22 октября, мировой суд в Ашкелоне продлил на пять суток срок содержания под стражей 20-летнего палестинского араба, подозреваемого в избиении 10-месячной девочки.

Основная версия следствия такова: 22-летняя мать девочки ушла из дома, оставив ребенка на попечение своего приятеля – палестинского араба, находившегося на территории Израиля незаконно. Но не исключено, что подозреваемый бил ребенка еще до того, как мать ушла из дома, во время ссоры с ней.

Полиция подозревает, что этот молодой мужчина, не являвшийся биологическим отцом девочки, избив ребенка, пытался скрыться на территории Палестинской автономии.

Травмированного ребенка нашли соседи, девочка была одна дома.

В настоящее время девочка, получившая множественные травмы, в том числе перелом костей черепа, остается в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве. Врачи оценивают ее состояние как критическое.

21 октября полиция задержала мать и отца девочки. Отец после допроса был отпущен. Содержание матери под стражей было продлено на два дня.





