Политический тупик: коалиция или выборы в марте

Во вторник, 22 октября, президент Реувен Ривлин проведет телефонные консультации с главами партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва. Речь идет о формальном акте, предшествующем передаче полномочий по формированию правительства Бени Ганцу.

Ожидается, что решение об этом будет принято в течение ближайших суток. "Время политических манипуляций прошло, наступило время действий. Мы тверды в своем намерении создать широкое, либеральное правительство национального единства, за которое народ проголосовал месяц назад", – заявили в руководстве блока "Кахоль Лаван".

Задача, стоящая перед Бени Ганцем, крайне сложна. Для того, чтобы создать коалицию, ему необходимо либо привлечь по меньшей мере одну партию, входящую в праворелигиозный блок, либо отказаться от обещания не участвовать в правительстве, которое часть времени возглавляет Нетаниягу, либо попытаться сформировать правительство меньшинства. Все эти три возможности представляются малореальными: правые и религиозные партии лишь на прошлой неделе подписали очередную декларацию верности Биньямину Нетаниягу, против согласия на участие в правительстве, возглавляемое нынешним премьером, выступает Яир Лапид, а против создания правительства меньшинства – депутаты от партии ТЭЛЕМ (хотя сам Моше Яалон об этом публично не заявлял). В окружении Ганца утверждают, что он будет вести переговоры со всеми, кто согласится обсуждать повестку дня, предложенную партией.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что возвращает мандат президенту Ривлину. В видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, Нетаниягу возлагает ответственность за срыв коалиционных переговоров на Бени Ганца, который, по его словам, "раз за разом отвергал все предложения". Он назвал лидера "Кахоль Лаван" "заложником Лапида и Либермана".

В ответ глава НДИ Авигдор Либерман заявил: "Господин премьер-министр, ваши нападки на всех и напрасные обвинения против каждого, кто не согласен с вашей точкой зрения, не могут скрыть тот факт, что вы три раза подряд потерпели неудачу в формировании правительства. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои провалы, как и за потерю 9 мандатов на выборах, вы начинаете уже третью предвыборную кампанию".

В правом блоке не комментируют передачу мандата Бени Ганцу. На левом фланге призывают "Кахоль Лаван" сформировать коалицию меньшинства. Глава блока "Демократический лагерь" Ницан Горовиц заявил, что его партия заинтересована быть частью правительства, которое ознаменует перемены в обществе.

Бени Ганц получит мандат на 28 дней. Если ему не удастся сформировать правительство, мандат будет передан Кнессету, и в течение 21 дня каждый депутат будет иметь возможность попытаться создать коалицию. Если это никому не удастся, то Кнессет 22-го созыва будет распущен, и через 90 дней состоятся выборы в парламент 23-го созыва.

Если страна снова пойдет на выборы, то они состоятся 3 марта или, что более вероятно, 17 марта 2020 года. 10 марта провести выборы нельзя, так как этот день выпадет на праздник Пурим.





