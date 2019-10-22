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NEWSru.co.il :: В Израиле22 октября 2019 г., 15:21

Роман Задоров подаст прошение о пересмотре своего дела

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СМИ: Роман Задоров подаст прошение о пересмотре своего дела Роман Задоров подаст прошение о пересмотре своего дела Роман Задоров подаст прошение о пересмотре своего дела
 
   
 
 
СМИ: Роман Задоров подаст прошение о пересмотре своего дела

 
   
 
 
Роман Задоров подаст прошение о пересмотре своего дела

 
   
 
 
Роман Задоров подаст прошение о пересмотре своего дела

В среду, 23 октября, спустя четыре года после того, как Верховный суд оставил в силе приговор Роману Задорову, его адвокаты подадут официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако вновь его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, однако в вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции.

В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Сомнения в виновности Задорова возникают, прежде всего, в связи с тем, что следствием в этом деле, как утверждали адвокаты осужденного, было допущено множество ошибок. Некоторые юристы, общественные деятели и политики высказывались за пересмотр дела Задорова, заявляя, что расследование было проведено небрежно.



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