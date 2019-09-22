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22 сентября 2019 г.
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В Израиле

Либерман: НДИ не может порекомендовать президенту ни Нетаниягу, ни Ганца

время публикации: 17:16 | последнее обновление: 18:16 блог версия для печати фото
Либерман никого не порекомендовал на пост премьера
Президент Реувен Ривлин проводит консультации с представителями парламентских фракций

В воскресенье, 22 сентября, глава партии "Наш дом Израиль" на пресс-конференции, состоявшейся после заседания парламентской фракции, объявил, что его партия не может порекомендовать президенту вручить мандат на формирование коалиции Биньямина Нетаниягу.

Он отметил: "Биньямин Нетаниягу заключил сделку с ультраортодоксальными и мессианскими партиями, и он не может быть рекомендован нами".

Либерман объявил также, что НДИ не может порекомендовать кандидатуру Бени Ганца. "Бени Ганц продолжает искать союз с харедим, но не только с харедим, но и с арабскими партиями. И если ультраортодокасальные партии - это противники, то арабские партии - это однозначно враги".

Глава партии "Наш дом Израиль" заявил, что существует единственная опция - создание правительства национального единства. "Нет никакой причины из-за детского спора о том, кто первый, а кто второй, снова идти на выборы", - заявил Либерман.

Авигдор Либерман также призвал главу правительства Биньямина Нетаниягу на время переходного правительства назначить постоянного министра обороны.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 сентября 2019 г.
Политический тупик: президент Ривлин начинает консультации с представителями партий





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