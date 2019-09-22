Либерман: НДИ не может порекомендовать президенту ни Нетаниягу, ни Ганца

В воскресенье, 22 сентября, глава партии "Наш дом Израиль" на пресс-конференции, состоявшейся после заседания парламентской фракции, объявил, что его партия не может порекомендовать президенту вручить мандат на формирование коалиции Биньямина Нетаниягу.

Он отметил: "Биньямин Нетаниягу заключил сделку с ультраортодоксальными и мессианскими партиями, и он не может быть рекомендован нами".

Либерман объявил также, что НДИ не может порекомендовать кандидатуру Бени Ганца. "Бени Ганц продолжает искать союз с харедим, но не только с харедим, но и с арабскими партиями. И если ультраортодокасальные партии - это противники, то арабские партии - это однозначно враги".

Глава партии "Наш дом Израиль" заявил, что существует единственная опция - создание правительства национального единства. "Нет никакой причины из-за детского спора о том, кто первый, а кто второй, снова идти на выборы", - заявил Либерман.

Авигдор Либерман также призвал главу правительства Биньямина Нетаниягу на время переходного правительства назначить постоянного министра обороны.





