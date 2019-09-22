Увеличилось количество жертв ракетных обстрелов Израиля

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в больнице скончалась 74-летняя Нина Гнездова, получившая тяжелые ранения при ракетном обстреле Ашкелона в ноябре 2018 года. В течение нескольких последних месяцев женщина находилась в коме.
В ночь на 14 ноября 2018 года ракета, запущенная из сектора Газы, попала в жилой дом на улице Жаботинский в Ашкелоне. В результате обстрела погиб 40-летний палестинский рабочий, Нина Гнездова и еще одна женщина были ранены.
Сайт "Ашкелоним" пишет, что после того, как стало известно о смерти женщины, мэр Ашкелона Томер Галам позвонил сыну Нины, Игорю, и выразил ему свои соболезнования.
По информации сайта "Кан-Акшелон", Нина Гнездова репатриировалась в 1991 году из Беларуси. Ее сын Игорь, проживающий в Канаде, узнав о том, что его мать ранена, сразу же прилетел в Израиль. Он рассказывает, что последний раз он разговаривал с мамой по телефону за несколько дней до возобновления ракетных обстрелов из Газы. По его словам, мама никогда не подавала виду, что боится.
Нина Гнездова будет похоронена в ближайшую пятницу, 27 сентября.
В 2018 году из сектора Газы в сторону Израиля была запущена 941 ракета, из которых 200 были сбиты системой ПРО. В результате обстрелов погибли два человека и 60 были ранены.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2019-й год.
Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет (по состоянию на 22 сентября).
Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.
Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.
Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.
Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.
Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.
Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.
Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.
Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Двое погибших, 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.