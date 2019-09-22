Политический тупик: президент Ривлин начинает консультации с представителями партий

В воскресенье, 22 сентября, президент Израиля Реувен Ривлин начинает встречи с представителями партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва.

Встречи начнутся в 17:00 с визита представителей крупнейшей фракции в новом Кнессете "Кахоль Лаван". Делегацию возглавит Моше Яалон, в нее войдут депутаты Ави Нисанкорен, Цви Хаузер, Карин Эльхарар, Пнина Тамано-Шата и Мерав Коэн.

Вслед за ними канцелярию президента посетят представители "Ликуда". Эту делегацию возглавит министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, в ее состав войдут министр туризма Ярив Левин и депутат Кнессета Давид Битан. Сегодня же с президентом встретятся представители Объединенного арабского списка, ШАС и НДИ.

23 сентября глава государства побеседует с представителями "Ямина", "Яадут а-Тора", "Авода-Гешер" и "Демократического лагеря".

Как и после прошлых выборов, встречи президента с представителями политических партий будут транслироваться в прямом эфире центральными телеканалами, а также в интернете.

В настоящий момент Нетаниягу имеет поддержку 55 депутатов, представляющих право-религиозный блок. Как сообщалось на прошлой неделе, партии "Ликуд", "Яадут а-Тора", ШАС и "Ямина" приняли решение вести переговоры единым блоком и порекомендовать Нетаниягу на пост главы правительства. Утром 22 сентября Нетаниягу по очереди встретится с главами поддерживающих его партий.

Бени Ганц, к настоящему моменту, имеет поддержку 44 депутатов ("Кахоль Лаван", "Авода-Гешер" и "Демократический лагерь"). Накануне сообщалось, что Объединенный арабский список склоняется к тому, чтобы также порекомендовать Ганца. Телеканал "Решет" сообщал, что в последние дни велись интенсивные тайные переговоры между "Кахоль Лаван" и блоком арабских партий. По сообщению журналиста Равива Друкера, представители Бени Ганца пообещали Объединенному арабскому списку отмену закона, ужесточающего наказание за незаконное строительство. Несмотря на это, представители БАЛАД продолжают возражать против рекомендации в поддержку Ганца. Глава БАЛАД Джамаль Захалка пояснил, что возражает, так как Ганц не обязался отменить закон о национальном характере государства, намеревается сформировать правительство национального единства с "Ликудом" и не намерен продвигаться по пути урегулирования с палестинцами. 22 сентября состоится решающее заседание руководства Объединенного арабского списка, на котором будет принято решение. Предполагается, что предложение оказать поддержку Ганцу получит большинство, которому БАЛАД подчинится. Это увеличит число рекомендующих Ганца до 57.

Партия НДИ остается единственной, чьи намерения неясны. В 17:00 в Неве-Илане состоится заседание фракции, перед началом которой Авигдор Либерман объявит о своем решении. В политических кругах полагают, что Либерман не станет рекомендовать ни Нетаниягу, ни Ганца. Глава НДИ не сможет рекомендовать премьер-министра, так как тот сформировал блок с ультраортодоксами, и воздержится от того, чтобы рекомендовать Ганца, получившего поддержку антисионистского блока.

Если ни один кандидат не получит 61 рекомендацию, то решение придется принимать президенту Ривлину. Преимущественные шансы получить право первым попытаться сформировать правительство есть у Бени Ганца, однако президент имеет право решать этот вопрос по своему усмотрению.

В "Ликуде" и "Кахоль Лаван" нет единого мнения по поводу того, выгодно ли быть первой партией, получившей право формировать правительство. В политических кругах убеждены, что эта попытка обречена на провал. С другой стороны, партия, получившая право первой формировать коалицию, автоматически получает и руководство организационной комиссией Кнессета. В "Кахоль Лаван" намерены использовать это для попытки смены спикера парламента. По некоторым сведениям, кандидатом на эту должность будет депутат Меир Коэн.

В окружении президента Ривлина заявляют, что на сей раз он займет гораздо более активную позицию по сравнению с переговорами в апреле-мае, пытаясь не допустить еще одних выборов.

Коалиционные переговоры начнутся 25 сентября, и кандидат получит 28 дней, чтобы сформировать коалицию. 23 октября истечет первый срок, и скорее всего, кандидат попросит президента о еще 14 днях. Ранее Реувен Ривлин заявлял, что предоставление дополнительного времени не является автоматическим, но скорее всего не откажет. 6 ноября истечет срок, отведенный первому кандидату, и три дня спустя мандат перейдет к конкуренту. У того будут лишь 28 дней, и 7 декабря истечет отведенный и ему срок. После этого депутаты получат три недели, в ходе которых они смогут порекомендовать любого из них, имеющего поддержку 61 парламентария. Судя по всему, именно в эти три недели и решится судьба коалиционных переговоров.

Если правительство сформировать не удастся, то 28 декабря Кнессет будет автоматически распущен, а выборы в парламент 23-го созыва состоятся 31 марта 2020 года.