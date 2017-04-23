"Черты их лиц": День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки

28 числа еврейского месяца нисан (23-24 апреля 2017 года) в Израиле и за рубежом пройдут мероприятия Дня Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В этом году церемонии проходят под девизом "Напомнить черты их лиц – истории личностей в дни Катастрофы".

Мероприятия Дня Катастрофы откроются 23 апреля в 20:00 церемонией на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме. Факел памяти будет нести председатель мемориального комплекса Авнер Шалев. Шесть человек, пережившие Катастрофу, зажгут шесть факелов в память о шести миллионах погибших. На церемонии выступят президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, а также Эстер Мирон, пережившая Катастрофу.

В Тель-Авиве главная церемония начнется в 20:00 в Камерном театре. В то же время пройдут церемонии в муниципалитете города, в клубах и общинных центрах.

В Хайфе церемония пройдет в городском театре, она начнется в 19:30. В ней примут участие мэр города Йона Яхав, члены горсовета, представители молодежных движений.

24 апреля в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. После этого в Иерусалиме начнется церемония возложения венков к мемориалу участникам восстания в Варшавском гетто. В церемонии примут участие президент Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, один из вице-спикеров Кнессета, заместитель председателя Верховного суда Эльяким Рубинштейн, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх, другие официальные лица, а также делегации из различных частей страны и из-за границы. Одним из участников церемонии будет канцлер Австрии Кристиан Керн.

В 11:00 часов в шатре "Изкор" и в Кнессете начнется традиционное мероприятие "У каждого человека есть имя", на котором будут зачитываться имена погибших в Холокосте. В Кнессете церемония пройдет при участии спикера парламента Юлия Эдельштейна.

В это же время работники мемориала "Яд ва-Шем" откроют доступ к уникальным архивным материалам и экспонатам.

В 12:00 в Польше начнется 29-й Марш жизни. Трехкилометровый путь из Освенцима в Биркенау пройдут более 10 тысяч человек из разных стран мира, в том числе школьники. В Марше примут участие министр просвещения Нафтали Беннет и председатель Верховного суда Мирьям Наор.

Завершатся мероприятия 24 апреля в 19:30 церемонией в кибуце Лохамей а-гетаот. В этой церемонии примут участие президент государства Реувен Ривлин, а также федеральный президент Германии Йоахим Гаук. Глава германского государства впервые будет присутствовать на церемонии Дня Катастрофы, и он является личным гостем президента Ривлина.