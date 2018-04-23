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В Израиле

На просьбу Биньямина Нетаниягу о встрече глава БАГАЦ выдвинула ультиматум

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 20:37 блог версия для печати фото
На просьбу Биньямина Нетаниягу о встрече глава БАГАЦ выдвинула ультиматум
На просьбу Биньямина Нетаниягу о встрече глава БАГАЦ выдвинула ультиматум
На просьбу Биньямина Нетаниягу о встрече глава БАГАЦ выдвинула ультиматум

В понедельник, 23 апреля, канцелярия главы правительства обратилась в секретариат Верховного суда с просьбой назначить на 29 апреля главе правительства Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Айелет Шакед встречу с председателем суда Эстер Хают.

Темой обсуждения должен был стать законопроект, ограничивающий право БАГАЦ отменять законы, принятые Кнессетом (פסקת ההתגברות).

По информации сайта "Мако", Хают ответила, что готова встретиться только в том случае, если не менее чем на наделю будет отложено обсуждение законопроекта на министерской комиссии по законодательству.

По информации 10-го канала, глава правительства принял просьбу председателя БАГАЦ, выраженную в ультимативной форме. Биньямин Нетаниягу попросил Айелет Шакед на неделю отложить обсуждение закона на министерской комиссии.

На фоне дискуссии вокруг закона об ограничении права суда отменять законы Кнессета возник конфликт среди партий, входящих в правительственную коалицию.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявляют о намерении добиваться утверждения максимально радикального варианта законопроекта, получившего название "британская модель". В соответствии с нею, БАГАЦ будет полностью лишен возможности отменять законы, принятые парламентом. За Верховным судом останется лишь право порекомендовать пересмотр закона или решения, которое по мнению судебной инстанции, является неконституционным.

Представители "Байт Иегуди" готовы ограничиться менее радикальной формулой, принятой в частности в Канаде, согласно которой Кнессет определенным большинством сможет вторично утвердить законопроект, который до этого был заблокирован БАГАЦем.

В свою очередь, в партии "Кулану" заявляют, что не допустят какого-либо посягательства на полномочия Верховного суда.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит также категорически возражает против каких-либо изменений в полномочиях Верховного суда.

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