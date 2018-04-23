18+
23 апреля 2018 г.
последняя новость: 12:28
Где социальное жилье?
Украинцев и грузин депортируют чаще
Коммунизм, сионизм и евреи
В Сирии готовят к открытию южный фронт
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:22 В аэропорту имени Бен-Гуриона за один день были задержаны 38 посылок с наркотиками
12:06 Беннет потребовал от "Ликуда" выполнения коалиционных соглашений по законопроекту о БАГАЦе
11:07 Профсоюз учителей грозит забастовкой
10:38 Из-за ДТП затруднено движение по шоссе №553
10:25 К 15 годам тюрьмы приговорен водитель, убивший троих человек на перекрестке Фурейдис
10:16 Бывший сотрудник секретного отдела министерства главы правительства находится в тюрьме под чужим именем
09:46 Супружеская пара обвиняется в издевательствах над собственными детьми
08:52 Трамп в беседе с Нетаниягу: "Вы уверены, что действительно хотите мира?"
07:52 "Праздничная" стрельба бедуинов на 40-й трассе: реакция полиции
07:18 Задержан убийца, сбежавший из психиатрической больницы
Загрузка...
В Израиле

"Праздничная" стрельба бедуинов на 40-й трассе: реакция полиции

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 09:21 блог версия для печати фото
На шоссе №40 бедуины устроили праздничный "фейерверк"
Рахат
Сегев Шалом
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 22 апреля, в социальных сетях были опубликованы кадры видеозаписи инцидента, происшедшего в конце недели на юге страны.

На кадрах видны люди, стреляющие из автоматов в воздух, в том числе из окон автомобилей. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел на шоссе №40 неподалеку от перекрестка Оалим во время свадьбы в одном из бедуинских поселков.

Видеозапись стала предметом активного обсуждения в социальных сетях. СМИ, опубликовавшие информацию об инциденте, отмечали, что речь идет о далеко не единичном случае и подвергали критике бездействие полиции.

Из пресс-службы правоохранительных органов передали, что инцидент произошел 20 апреля во время свадьбы, проходившей в поселке Сегев-Шалом. "Полиция получила информацию о происходящем, и на место прибыли оперативники", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности стрелявших, и предпринимаются меры для их задержания и допроса. 22 апреля был задержан жених, житель Сегев-Шалом. Он передан для следствия в центральный отдел полиции", – отмечают представители правоохранительных органов.

Утром 23 апреля стало известно о задержании еще двоих подозреваемых в причастности к стрельбе на 40-й трассе и конфискации нескольких автомобилей гостей этой свадьбы.

В полиции заявляют также, что в 2017 году по подозрению в незаконном хранении оружия были задержаны 2225 человек. 1137 из них предъявлены обвинения.

Поселок Сегев-Шалом регулярно упоминается в полицейских сводках о различных правонарушениях, в том числе о серьезных преступлениях. Именно в этот поселок вместе с группой нелегалов из Палестинской автономии в июне 2016 года прибыли террористы, совершившие позже нападение в тель-авивском торгово-развлекательном центре "Сарона".

Сегев-Шалом – местный совет, построенный специально для бедуинского населения Негева в 1979 году (один из семи населенных пунктов, созданных государством в этих целях). В Сегев-Шалом, как и в других бедуинских признанных населенных пунктах, высокий уровень преступности.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2018 г.
Полиция "для красоты", власть шейхов, жизнь хамулами. Репортаж из Рахата
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Бедуины непризнанных деревень Негева. Репортаж







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 23 апреля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018