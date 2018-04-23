"Праздничная" стрельба бедуинов на 40-й трассе: реакция полиции

В воскресенье, 22 апреля, в социальных сетях были опубликованы кадры видеозаписи инцидента, происшедшего в конце недели на юге страны.

На кадрах видны люди, стреляющие из автоматов в воздух, в том числе из окон автомобилей. Согласно опубликованной информации, инцидент произошел на шоссе №40 неподалеку от перекрестка Оалим во время свадьбы в одном из бедуинских поселков.

Видеозапись стала предметом активного обсуждения в социальных сетях. СМИ, опубликовавшие информацию об инциденте, отмечали, что речь идет о далеко не единичном случае и подвергали критике бездействие полиции.

Из пресс-службы правоохранительных органов передали, что инцидент произошел 20 апреля во время свадьбы, проходившей в поселке Сегев-Шалом. "Полиция получила информацию о происходящем, и на место прибыли оперативники", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности стрелявших, и предпринимаются меры для их задержания и допроса. 22 апреля был задержан жених, житель Сегев-Шалом. Он передан для следствия в центральный отдел полиции", – отмечают представители правоохранительных органов.

Утром 23 апреля стало известно о задержании еще двоих подозреваемых в причастности к стрельбе на 40-й трассе и конфискации нескольких автомобилей гостей этой свадьбы.

В полиции заявляют также, что в 2017 году по подозрению в незаконном хранении оружия были задержаны 2225 человек. 1137 из них предъявлены обвинения.

Поселок Сегев-Шалом регулярно упоминается в полицейских сводках о различных правонарушениях, в том числе о серьезных преступлениях. Именно в этот поселок вместе с группой нелегалов из Палестинской автономии в июне 2016 года прибыли террористы, совершившие позже нападение в тель-авивском торгово-развлекательном центре "Сарона".

Сегев-Шалом – местный совет, построенный специально для бедуинского населения Негева в 1979 году (один из семи населенных пунктов, созданных государством в этих целях). В Сегев-Шалом, как и в других бедуинских признанных населенных пунктах, высокий уровень преступности.





