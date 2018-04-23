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23 апреля 2018 г.
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В Израиле

Трамп в беседе с Нетаниягу: "Вы уверены, что действительно хотите мира?"

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу
Посольство США в Тель-Авиве
Сара Сандерс

В понедельник, 23 апреля, американский сайт новостей Axios опубликовал сообщение о напряженной беседе между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Согласно опубликованной информации, речь идет о телефонном разговоре, состоявшемся примерно год назад, и в ходе беседы Трамп спросил Нетаниягу "Скажите, вы уверены, что действительно хотите мира?"

Как сообщает Axios, темой беседы было строительство в поселениях Иудеи и Самарии. Трамп выразил опасения, что такие шаги осложнят реализацию сделки между Израилем и ПНА, которую разрабатывает американская администрация. В ходе беседы, которая в основном была дружественной, Трамп резко спросил Нетаниягу, действительно ли он хочет мира.

В окружении американского президента не опровергли эту информацию. Высокопоставленный источник в Белом Доме заявил: "Президент поддерживает близкие и откровенные отношения с премьер-министром Израиля и высоко ценит его усилия по продвижению мира в условиях крайне непростой ситуации".

Спикер Белого Дома Сара Сандерс сказала: "У президента великолепные отношения с международными лидерами, однако это не означает, что он не может быть агрессивным, когда дело касается интересов США".

Отметим, что эта публикация появилась за несколько недель до торжественного открытия посольства США в Иерусалиме. Ожидается, что на церемонию 14 мая прибудут около 250 официальных лиц из Вашингтона, в их числе министр финансов Стивен Мнучин, а также дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Предыдущая телефонная беседа между Трампом и Нетаниягу состоялась 4 апреля. Пресс-служба Белого дома уведомляла, что в ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, и американский президент в очередной раз подчеркнул готовность Соединенных Штатов обеспечивать безопасность Израиля. В беседе отмечалось стремление Израиля и США противостоять экспансии Ирана в регионе.

В марте Нетаниягу и Трамп встречались в Вашингтоне.

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