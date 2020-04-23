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NEWSru.co.il :: В Израиле23 апреля 2020 г., 12:30

БАГАЦ намекнул на возможность издания временного запрета на формирование коалиции

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БАГАЦ намекнул на возможность издания временного запрета на формирование коалиции

Судья Верховного суда Ицхак Амит потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу и юридического советника правительства Авихая Мандельблита представить не позднее 26 апреля свои ответы на апелляции, поданные в БАГАЦ с требованием запретить главе правительства формировать коалицию.

Изначально срок ответа был 14:00 четверга, 23 апреля. Однако судья Амит предложил сторонам подготовить максимально подробные ответы и дал время до 26 апреля.

Судья Амит отметил, что из-за крайне сжатых сроков обсуждения он советует Нетаниягу и Мандельблиту отвечать так, как будто издан временный запрет на формирование коалиции.

При этом судья Амит отметил, что эта просьба ничего не говорит о том или ином решении, которое БАГАЦ намерен принять.

Сжатые сроки, о которых говорит судья Амит, продиктованы намерением "Ликуда" и "Кахоль Лаван" как можно быстрее провести законопроекты, требуемые в соответствии с коалиционным соглашением. Уже сегодня в Кнессете начинается процесс обсуждения законопроектов, регулирующих работу ротационного правительства.

Блок "Кахоль Лаван" отказался от утверждения так называемого "норвежского закона" в его особой формулировке. Планировалось утвердить законопроект, согласно которому министры и замминистры смогут уступать место в Кнессете депутатам на основе партийной принадлежности, а не списка в той форме, в которой он баллотировался в Кнессет. В "Кахоль Лаван" пытались обойти угрозу того, что в случае увольнения будущих министров из Кнессета, их места займут кандидаты от "Еш Атид" и ТЭЛЕМ. После того, как стало ясно, что этот законопроект связан с юридическими сложностями и затормозит процесс приведения правительства к присяге, было решено его заморозить на неопределенный срок.

"Ликуд" и "Кахоль Лаван" намерены привести правительство к присяге сразу после утверждения требуемых законопроектов, что сделает неактуальными апелляции, поданные против Нетаниягу и Мандельблита.

Как сообщалось ранее, группа общественных деятелей, среди которых бывшие главы ШАБАКа Ами Аялон и Юваль Дискин, потребовали от БАГАЦа издать постановление, согласно которому депутат Кнессета, обвиняемый в уголовных преступлениях, признанных позорными, не может формировать коалицию. Подана также апелляция против юридического советника правительства. Истцы требуют обязать Авихая Мандельблита издать заключение по вопросу о том, может ли премьер-министр, обвиняемый во взяточничестве, формировать коалицию.

Вторая апелляция подана "Движением за чистоту власти". В ней содержится требование запретить Биньямину Нетаниягу формировать правительство, так как ему предъявлены обвинения в "позорных" правонарушениях, а также требование к юридическому советнику правительства издать постановление по этому вопросу.

Еще одна апелляция подана общественными организациями "Хозе хадаш" и "Мишмар а-демократия а-исраэлит". Эти организации были во главе демонстраций, проходивших по субботам в Петах-Тикве и Тель-Авиве.

Напомним, что, в соответствии с текстом коалиционного соглашения, если БАГАЦ удовлетворит поданные иски, то Бени Ганц не станет предпринимать попытки создать правительство с другим представителем "Ликуда". В этой ситуации "Ликуд" и "Кахоль Лаван" инициируют роспуск Кнессета и проведение досрочных выборов.

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