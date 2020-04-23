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NEWSru.co.il :: В Израиле23 апреля 2020 г., 19:48

СМИ: Яаков Лицман может отказаться от поста министра здравоохранения

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СМИ: Яаков Лицман может отказаться от поста министра здравоохранения

Новостные службы телеканалов 13 и "Кан-11" сообщили вечером 23 апреля, что Яаков Лицман может отказаться от поста министра здравоохранения.

При этом оба телеканала ссылаются на источники в окружении Лицмана, которые говорят, что тот готов отказаться от минздрава с тем, чтобы получить портфель министра строительства.

При этом источники в партии "Яадут а-Тора" сообщили 13-му каналу, что на Лицмана давно оказывается давление с тем, чтобы он согласился на пост министра строительства. При этом они подчеркивают: окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что в четверг, 23 апреля, Яаков Лицман встретился с духовным лидером Агудат Исраэль раввином Яаковом Альтером и получил от него благословение.

При этом в сюжетах обоих телеканалов отмечалось, что нахождение Лицмана на посту министра строительства может оказаться более полезным для религиозной общины Израиля.



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