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В Израиле

Полиция получила новые алкотестеры с повышенной чувствительностью

время публикации: 10:58 | последнее обновление: 10:58 блог версия для печати фото
Полиция получила новые алкотестеры с повышенной чувствительностью

Пресс-служба полиции Израиля сообщила о получении сотрудниками дорожной полиции новых алкотестеров "Яншуф" с повышенной чувствительностью, позволяющих отслеживать нарушение у особых групп водителей.

В число особых групп входят молодые водители (младше 24 лет), новые водители, водители общественного и грузового транспорта. Согласно правилам дорожного движения, содержание алкоголя в крови водителей этих категорий не должно превышать 100 микрограммов на литр воздуха, а не 290 микрограммов, как у других водителей.

До сих пор выявить нарушение можно было только с помощью анализа крови. Новые приборы позволяют провести тест на месте путем проверки дыхания.

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