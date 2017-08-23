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В Израиле

Предотвращена контрабанда в Палестинскую автономию запчастей к оружию

время публикации: 21:03 | последнее обновление: 21:06 блог версия для печати фото
Предотвращена контрабанда запчастей к оружию в Палестинскую автономию

Во вторник, 22 августа, на КПП Эйн-Яэль был задержан грузовик, в котором среди мусора и лома были спрятаны запчасти к оружию.

Пресс-служба МАГАВ отмечает, что операция проводилась инспекторами отдела по охране окружающей среды при Гражданской администрации и пограничниками.

Грузовик следовал с израильской территории в арабскую деревню Идна, находящуюся в районе Хеврона.

Согласно сообщению пресс-службы, грузовик был задержан в вечерние часы и с наступлением сумерек досмотр был отложен до утра. На следующий день в грузовике были обнаружены несколько тайников. В общей сложности было найдено и изъято 354 детали к различным видам автоматического оружия.

В пограничной полиции считают, что груз предназначался для одной из оружейных мастерских на палестинских территориях.

Водитель грузовика и его пассажир задержаны для дальнейшего расследования.

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