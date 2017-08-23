23 августа 2017 г.
последняя новость: 13:18
Свадьба Преснякова закончилась скандалом
Cамый дорогой актер года
В Европе выросло израильское eTree
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:12 Житель Ришон ле-Циона задержан за сожжение живьем 80 попугаев
12:42 17-летнему жителю Иерусалима предъявлено обвинение в изготовлении взрывчатки
12:27 МАГАВ предотвратил хищение двух тонн авокадо
11:54 На трамвайной остановке в Иерусалиме задержан вооруженный араб
11:34 Новая "звезда" ЦАХАЛа: обновленный беспилотник Hermes 900
11:32 Депутаты Глик и Муалем пытались подняться на Храмовую гору вопреки запрету
10:58 Полиция получила новые алкотестеры с повышенной чувствительностью
10:50 В Рамат-Гане автобус врезался в магазин
10:38 При попытке ограбления банка в Зихрон-Яакове застрелен мужчина
09:51 Строительный бум у Шхемских ворот: надпись императора Юстиниана
В Израиле

МАГАВ предотвратил хищение двух тонн авокадо

время публикации: 12:27 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
МАГАВ предотвратил хищение двух тонн авокадо

Сотрудники пограничной полиции (МАГАВ) и добровольные помощники полиции задержали двух грабителей, пытавшихся вынести 2 тонны авокадо с плантации в округе Шарон.

Полицию вызвал внимательный прохожий, заметивший на плантации подозрительную деятельность.

Прибывшие по вызову сотрудники МАГАВ обнаружили автомобиль с 48 мешками авокадо сорта "Галиль" общей стоимостью 54 тысячи шекелей.

Задержанные, жители Кфар-Сабы (50) и Холона (20)были доставлены в полицейский участок для допроса. Их автомобиль был конфискован.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 августа 2016 г.
МАГАВ предотвратил попытку кражи 600 кг авокадо
// NEWSru.co.il // Здоровье // 12 января 2014 г.
Ученые: половинка авокадо на завтрак убережет худеющих от "перекусов"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017