МАГАВ предотвратил хищение двух тонн авокадо

Сотрудники пограничной полиции (МАГАВ) и добровольные помощники полиции задержали двух грабителей, пытавшихся вынести 2 тонны авокадо с плантации в округе Шарон.

Полицию вызвал внимательный прохожий, заметивший на плантации подозрительную деятельность.

Прибывшие по вызову сотрудники МАГАВ обнаружили автомобиль с 48 мешками авокадо сорта "Галиль" общей стоимостью 54 тысячи шекелей.

Задержанные, жители Кфар-Сабы (50) и Холона (20)были доставлены в полицейский участок для допроса. Их автомобиль был конфискован.